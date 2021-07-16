Erdoğan: KKTC'de bir müjde vereceğim

Hafta başı gerçekleştireceği KKTC seyahatine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, orada bir müjde vereceğini ve tüm dünyaya mesajlarının olduğunu açıkladı. Erdoğan, çamur selinin vurduğu Rize'ye ilişkin de bilgi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından konuştu.

Konuşmasının başında pazartesi günü gerçekleştireceği Kıbrıs ziyaretinin geniş bir heyetle olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü de dönüş yapacağını belirtti.

Erdoğan, ''Kuzey Kıbrıs'a, müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum, güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Felaketin boyutunun Almanya'da çok çok büyük olduğu aldığımız bilgiler ışığında.

Rize'deki sel felaketinde kendi ilçem de dahil olmak üzere şu an itibarıyla 2 kaybın dışında 6 vefatımız var. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim bu tür felaketlerden bizleri muhafaza buyursun. Şu anda takip ediyoruz, ne gerekiyorsa tabii bütün imkanlarımızla bunları yerine getireceğiz.

15 Temmuz itibarıyla toplamda 3 bin 876 proje ulusal, uluslararası gerçekleştirildi. Çeşitli yürüyüşler, sergiler, anma toplantıları gerçekleştirildi''