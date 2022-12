Erdoğan: "Kıbrıs meselesinde diyalogdan vazgeçmiyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kıbrıs meselesinin, hakkaniyetli bir şekilde yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulması için diyalogdan vazgeçmiyoruz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kıbrıs meselesinin, hakkaniyetli bir şekilde yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulması için diyalogdan vazgeçmiyoruz” dedi.

Erdoğan, "Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek bu ülkenin mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere de eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. NATO'da beraberiz ama Yunanistan'ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun. Biz hala bir F16 meselesini sizlerle çözemedik." ifadelerini de kullandı.

Erdoğan, Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'da düzenlenen TRT World Forum'da yaptığı konuşmada, binlerce tır silah, mühimmat, araç ve gerecin Türkiye'nin güneyinde, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine gönderildiğini söyledi.

Bunun Türkiye'nin NATO'da beraber olduğu ülke tarafından gönderildiğini dile getiren Erdoğan, "NATO'da biz seninle beraberiz de bu terör örgütlerine bunca silah, mühimmat, araç, gereci nasıl gönderirsin? Yok diyor böyle bir şey. Bütün video yayınlarını, hepsini kendilerine gösterdik, gösteriyoruz. Türkiye'ye bunları anlatamazsınız. Çünkü biz her zaman haktan, hakikatten yana olduk. Gerçekten yana olduk. Onun için de bu teröristlerle verdiğimiz mücadelede kimse kalkıp bize hesap soramaz. Terörün küresel bir tehdit olduğunu ve mücadelenin de küresel işbirliği içinde yapılması gerektiğini her platformda ifade ediyoruz." diye konuştu.

Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın en büyük tehdit gördüğü DEAŞ'a karşı en ağır darbeyi Türkiye'nin vurduğunu kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu görüşümüzü sahada fiilen ispatladık. Bugün 'benim' diyen ülkeler acaba DEAŞ ile herhangi bir mücadele veriyor mu? Hayır. YPG, PYD... Bunlarla bir mücadele veriyor mu? Hayır. Bütün bunlarla mücadele veren ülke biziz. Sınırlarımızın güvenliği için başlattığımız harekatları, kimseden destek alamasak da yürütecek ve sonuçlandıracak güce, imkana, kararlılığına sahip olduğumuzu herkese gösterdik. İnşallah siyasi, diplomatik, ekonomik etkinliğimizi arttırarak, Savunma Sanayii başta olmak üzere her alanda hedeflerimize ulaşarak, konumumuzu daha da ileri taşıyacağız.

Aynı şekilde Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek bu ülkenin mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlere de eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. NATO'da beraberiz ama Yunanistan'ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun. Biz hala bir F16 meselesini sizlerle çözemedik. Parasını verdiğimiz halde çözemedik. Kıbrıs meselesinin, hakkaniyetli bir şekilde yeni ve somut adımlarla çözüme kavuşturulması için diyalogdan vazgeçmiyoruz."