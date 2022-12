Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına adım atacağımız döneme giriyoruz”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını, bu büyük hamlenin temeli, başlangıcı, besmelesi olarak görüyoruz. Yani, yeni başlıyoruz. Amacımız, bu başlangıcı en iyi ve etkin şekilde yaparak, gençlerimize Türkiye Yüzyılı'nı, hedeflerimize, hayallerimize, medeniyet ve tarih mirasımıza uygun şekilde başarıya ulaştırabilecekleri bir ülke bırakmaktır." dedi.

Erdoğan, yeni yıl için yayınladığı video mesajında, bugün sadece bir yılı bitirip, yeni bir yılı karşılamakla kalmadıklarını, aynı zamanda Cumhuriyet'in ilk yüzyılının geride bırakılıp yeni yüzyılına adım atılacağı bir döneme girildiğini söyledi.

Milli Mücadele'nin 100'üncü yıl anmalarına, 2019'da Samsun'la başladıklarını hatırlatan Erdoğan, "Esasen, Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen 4 yıllık dönemdeki her 100'üncü yıl anmasını, hep beraber coşkulu bir şekilde yaşamayı ümit ediyorduk. Bunun için çok ciddi hazırlıklar da yapmıştık. Ancak, Kovid-19 salgını çerçevesinde uygulanan tedbirler, bizi bu dönemi daha sade anma törenleriyle geçirmeye mecbur bıraktı. Öyle ki Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100'üncü yılında dahi tebrik mesajlarıyla yetinmek durumunda kaldık." diye konuştu.

- Cumhuriyetin 100. yıl sevincini coşkuyla yaşayabileceğiz"

Erdoğan, bu sıkıntılı günlerin geride kaldığını belirterek şöyle devam etti:

"Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 100'üncü yılının sevincini, inşallah, 29 Ekim 2023'te hayal ettiğimiz şekilde coşkuyla yaşayabileceğiz. Ayrıca 2023, milletimize 12 yıl önce verdiğimiz bir sözün de miladıdır. Ülkemizin en iddialı demokrasi ve kalkınma vizyonlarından biri olan 2023 hedeflerimizi milletimizin takdirine sunup onayını aldığımız 2011 seçimlerinden beri, bu sözümüzü yerine getirmek için gece gündüz çalıştık. Türkiye'nin 2023 hedeflerini ilan etmesinden hemen sonra başlayan ve bugüne kadar kesintisiz süren hadiseler, bir yönüyle de bu adımla ne kadar çok güç odağını ürküttüğümüzün ifadesidir. Her ikisi de 2013'te yaşanan Gezi olaylarından 17-25 emniyet-yargı darbe girişimine, PKK'nın çukur eylemlerinden DEAŞ'ın sınırlarımızı tacizine, 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünden 2018'de ekonomimizi hedef alan uluslararası sabotaja kadar dört bir yandan sayısız saldırıya maruz kaldığımız bu kritik dönemde, verdiğimiz çok yönlü mücadele yanında, 2023 hedeflerimizden de asla geri adım atmadık.

Tam tersine milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek, terörle mücadele stratejimizi tehditleri kaynağında yok etme yönünde genişleterek, teröristleri açtıkları çukurlara gömerek, darbecilerin başını ezerek, ekonomik tetikçileri kendi programlarımızla hüsrana uğratarak, küresel krizleri fırsata dönüştürmek için ülkemizin kaynaklarını tam kapasite harekete geçirerek, velhasıl beraberce var gücümüzle mücadele ederek, 2023 hedeflerimizin kılavuzluğunda yolumuza hep devam ettik. Hiç şüphesiz, 2021'in son aylarında başlayıp 2022 boyunca süren ekonomik sıkıntılar, hepimizin canını sıkmıştır."

- "Türkiye'yi ayıran özellik istihdam ve üretimden taviz vermeyen ekonomi modeli olmuştur"

Erdoğan, küresel salgın ve arkasından başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı ekonomik sarsıntıyı kaldırmakta zorlanan dünyadaki olumsuz gelişmelerin, ister istemez Türkiye'yi de etkilediğini belirterek "Ancak bu süreçte Türkiye'yi, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyadan ayıran en önemli özellik, istihdamdan ve üretimden taviz vermeyen ekonomi modeli olmuştur. Evet, bu ülkede bir hayat pahalılığı yaşanmıştır. Ama vicdan sahibi herkes kabul edecektir ki aynı zamanda bu ülke tarihinin en yüksek istihdam oranına, en yüksek üretim gücüne, en yüksek ihracat rakamına da aynı dönemde ulaşmıştır. Bir başka ifadeyle, biz milletimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik." ifadelerini kullandı.

Bunun yerine istihdamı artırarak herkesin gelir sahibi olmasını sağladıklarını, çalışanların refah kayıplarını yüksek oranlı artışlarla telafi etmeye çalıştıklarını dile getiren Erdoğan, çarkların durmaması için sanayi ve ticaret erbabını sürekli desteklediklerini anlattı. Erdoğan, "Şayet bugün Türkiye, yaşadığı onca saldırıya, dünyayı kasıp kavuran onca krize rağmen hala dimdik ayaktaysa, bunu verdiğimiz kararlı mücadeleye, uyguladığımız özgün siyaset ve ekonomi politikasına borçludur." değerlendirmesini yaptı.

- "Turizmde tarihimizin en yüksek gelir seviyesine ulaştığımız bir sezonu bitiriyoruz"

Uluslararası krizlerde sağduyulu, soğukkanlı, barış ve itidal yanlısı tutumuyla müzmin hasımları dahil herkesin saygısını kazanan Türkiye gerçeğini kimsenin inkar edemeyeceğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dünya enerji kriziyle boğuşurken, bizim kendi keşiflerimizle uluslararası tedarik ve ticaret hatlarının merkezi haline gelen konumumuzla biz kendimizi farklı bir yere taşıdık. Terör örgütlerinin şehirlerimizi hedef alan eylemlerinin ülkemize yönelik şantaj aracı haline getirildiği günlerden, sınırımızın onlarca, bazen yüzlerce kilometre ötesinde operasyonlar yürütebildiğimiz bir seviyeye geldik. Ülkemizin neresine gidersek gidelim yüzlerce fabrikanın inşaatının yükseldiğini, açılışının yapıldığını, yurt içine ve dışına harıl harıl mal sevk edildiğini görüyoruz. Turizmde kayıplarımızı telafi etmekle kalmayıp, tarihimizin en yüksek gelir seviyesine ulaştığımız bir sezonu bitiriyoruz. Hangi alana bakarsanız bakın benzer fotoğraflar göreceksiniz. Altını çizerek tekrar ifade etmek isterim ki 2022'yi de tıpkı son 20 yılımız gibi sıkıntılarımızdan daha büyük kazançlarımızla kapattık. İnşallah 2023'te ülkemizde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizin yeni asrına yakışır çok daha büyük bir atılımı başlatacağız."

Erdoğan, hedeflerinin küresel siyasi ve ekonomik ligin en üst dilimine girmek değil en üst dilimin de ilk sıralarında yer alacak siyasi ve ekonomik güce kavuşmak olduğuna vurgu yaparak şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını, bu büyük hamlenin temeli, başlangıcı, besmelesi olarak görüyoruz. Yani, yeni başlıyoruz. Amacımız, bu başlangıcı en iyi ve etkin şekilde yaparak, gençlerimize Türkiye Yüzyılı'nı, hedeflerimize, hayallerimize, medeniyet ve tarih mirasımıza uygun şekilde başarıya ulaştırabilecekleri bir ülke bırakmaktır. Bu duygularla geride bıraktığımız 2022'yi uğurluyor, 2023'te milletimizin her bir ferdine ve tüm insanlığa barış, huzur, refah, esenlik dolu bir yıl diliyorum. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla."