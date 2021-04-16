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Erdoğan'dan Anayasa Mahkemesi kararına tepki

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Erdoğan'dan Anayasa Mahkemesi kararına tepki
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Yunan Bakan ile görüşmede gerginlik Dışişleri Bakanımız, Dendias'ın davranışları, tutumu karşısında ona haddini bildirdi. Aramıza başkalarını sokmayalım dedim. 150 bin soydaşımıza gerekli ilgi gösterilmiyor. Hala başmüftüyü kalkıp kendiniz atıyorsunuz. Oradaki başmüftüyü atama hakkınız Lozan'a göre yok. Biz patriği atamıyoruz.
Patates soğan dağıtımı tartışması Nedense Bay Kemal rahatsız oldu. Biz işimizi biliyoruz, bunların yalanlarına ilgil duymadan yolumuza devam ediyoruz. 

"YANLIŞTAN DÖNÜLMEZSE ATACAĞIMIZ ADIMLAR FARKLI OLUR"

KKTC'de Kur'an kurslarının kapatılması Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın laikliğin ne olduğunu öğrenmesi lazım, açıklaması kabul edilebilir değil. Laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir ve Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir. Tavır değişti değişti, değişmediği takdirde biz özellikle Kuzey Kıbrıs'ta inanç özgürlüğü noktasında Kur'an eğitimi noktasında eğitime teşkil edecek adımların atılmasına müsaade edemeyiz. Kuzey Kıbrıs, Türkiye'deki uygulamalar neyse bunları safhasına geçirmek durumundadır. Din düşmanı sendikaların attığı adımları kabul etmemiz mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde atacağımız adımlar da bundan sonraki süreçte farklı olacaktır, bunu da bilmeleri gerekir.

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