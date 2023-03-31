Enkazda hatıralarını arıyorlar

Hatay'da depremde evleri yıkılan Çayırcı ailesi, enkaz kaldırma çalışmaları sonrası kalıntılar arasında gözyaşlarıyla hatıralarını aradı. Sabahat Çayırcı "Eşyalarımıza denk gelemedik. Bulacağımız küçük bir fotoğraf bile servet olurdu. Canımız kurtuldu ama anılarımız, geçmişimiz gitti" dedi

Depremin yıktığı Hatay’ın Antakya ilçesinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. 6 Şubat’taki ilk depremde 1’inci katı çöken, 2’nci depremde ise tamamen yıkılan Birlik Apartmanı’nın 5’inci katında oturan Çayırlı ailesi, ilk depremin ardından binadan sağ çıktı.

Komşularını kaybeden ve o günden beri zorlu şartlarda yaşayan aile, binanın büyük kısmı kaldırılan enkazın kalıntıları arasında dakikalarca anılarını aradı. Komşularına ait eşyaları da bulunca özenle kenara ayıran aile, enkaz önünde ağladı.

Eşi ve üç çocuğuyla enkazda hatıralarını arayan Sabahat Çayırcı (40) komşularının fotoğraflarını bulduktan sonra gözyaşlarını tutamadı.

Yıkıntılarda anılarını bulmaya çalıştıklarını söyleyen Çayırcı, “Eşyalarımıza denk gelemedik. Bulacağımız küçük bir fotoğraf bile bizim için servet olurdu. Büyük umutla gelmiştik ama elimiz boş kaldı. Canımız kurtuldu ama anılarımız, geçmişimiz gitti. Bazı komşularımın fotoğraflarını, eşyalarını bulduk. Herkes birikimini enkazda bıraktı. Boşlukta gibiyiz. Hepimiz evlerimize, mahallemize aşıktık. Her şey geride kaldı” diye konuştu.

Sebahat Çayırcı’nın eşi Muhammed Ali Çayırcı (45) ise ilk depremde bina tamamen çökmediğinden sağ kurtulduklarını anlatarak, “İkinci depremde ise binamızın büyük bir kısmı yıkılıp yan yattı. Birinci katta oturan komşularımız ise hayatını kaybetti. Onların cenazelerinin çıkmasını günlerce bekledik. Daha sonra enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Her şeyimiz gitti” dedi

