Enflasyonda artış sürüyor

TÜİK verilerine göre, ekim ayında üretici fiyatları yıllık yüzde 32,24 aylık yüzde 1,29 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 Ekim dönemine yönelik Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE) açıkladı.

Buna göre TÜİK verilerine göre, ekim ayında üretici fiyatları yıllık yüzde 32,24 aylık yüzde 1,29 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %93,66 ile eğitim oldu.

Tüketici fiyatları bazında ekimde aylık bazda en fazla fiyat artışı yüzde 24,98 ile taze sebzelerde (patates hariç), en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19,06 ile evcil hayvanlarla ilgili ürünlerde görüldü.

ENAG

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,57 artarken yıllık enflasyon yüzde 89,77 olarak gerçekleşti.

Alt gruplarda en yüksek enflasyon oranı yüzde 10,38 ile 'ulaştırma' grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 8,63 oranla 'haberleşme' grubu takip etti. Giyim ve ayakkabı grubunda ise enflasyon oranı yüzde 7,97 olarak gerçekleşti.

MAAŞLAR NE OLACAK?

TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerine göre, ekim ayında enflasyon oranı yüzde 2,88 artış gösterdi. Bu verilere dayanarak, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 4 aylık enflasyon farkı neticesinde yüzde 12,06 oranında bir zam almış oldu.

Memurlar ve memur emeklileri, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da alıyor. Toplu sözleşme zammı ile birlikte, memur ve emekli maaşları ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak. Ekim sonu itibarıyla bu artış yüzde 12,06'yı geçiyor. Nihai rakam ise kasım ve aralık aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek. Memurlar, ocak ayında ayrıca yüzde 15 oranında bir toplu sözleşme zammı da alacak.



