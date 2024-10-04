Enflasyonda artış sürüyor

Türkiye’de TÜİK’e göre eylül ayı tüketici enflasyonu yıllık yüzde 49,38, aylık yüzde 2,97 arttı. ENAG verilerine göre ise eylül ayında enflasyon aylık yüzde 5,34 artarken yıllık enflasyon yüzde 88,63 olarak gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Eylülde tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 oldu. Böylece enflasyon yıllık bazda 2021'den beri ilk kez politika faizinin altına inmiş oldu.

Tüketici fiyatlarındaki artış bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin eylül ayına ilişkin ortalama beklentisi enflasyonun aylık yüzde 2,2, yıllık yüzde 48,3 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Böylece enflasyon verileri beklentileri aştı.

Eylül ayında gıda enflasyonu yüzde 2,48 olarak gerçekleşirken yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 43,72 oldu.

Enflasyon ağustosta baz etkisiyle belirgin gerilemişti. TÜİK, enflasyonu ağustosta aylık yüzde 2,47, yıllık yüzde 51,97 olarak açıklamıştı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) eylülde İstanbul'un aylık enflasyonunu yüzde 3,90, yıllık enflasyonunu ise yüzde 59,18 olarak açıklamıştı. Böylece aylık enflasyonda 5 ayın zirvesi kaydedilmişti.

ENAG verilerine göre ise eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,34 artarken yıllık enflasyon yüzde 88,63 olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞIN OLDUĞU ANA GRUP EĞİTİM

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,60 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 97,87 ile konut oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -0,88 ile haberleşme oldu.

Buna karşılık, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,21 ile eğitim oldu.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 48,23

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,22, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,74 olarak gerçekleşti.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NETLEŞİYOR

Memur ve emeklinin zam oranı ocakta 6 aylık enflasyonla belli olacak. Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli maaşındaki 3 aylık tablo netleşti. Böylece emeklinin üç aylık enflasyon farkı yüzde 8,92 olarak gerçekleşti.

ENAG, EYLÜL AYI ENFLASYONUNU AÇIKLADI

Öte yandan Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

ENAG verilerine göre eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 5,34 artarken yıllık enflasyon yüzde 88,63 olarak gerçekleşti.

Alt gruplarda en yüksek enflasyon oranı yüzde 10,93 ile 'giyim ve ayakkabı' grubunda gerçekleşti. Onu yüzde 10,07 oranla 'ev eşyası' grubu takip etti. Eğlence ve kültür grubunda ise enflasyon oranı yüzde 8,17 olarak gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise İstanbul'un eylül ayı enflasyonunu aylık yüzde 3,90, yıllık yüzde 59,18 olarak açıklamıştı. Böylece aylık enflasyonda 5 ayın zirvesi kaydedilmişti.