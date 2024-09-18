En güçlü senaryoya göre Narin’i abisi öldürdü

Narin cinayetinde birçok farklı senaryo var ancak şüpheler hala 17 yaşındaki abi Enes’in üstünden dağılmadı

Narin Güran cinayeti ile ilgili sır perdesinin aralanması için son sürat çalışmalar devam ediyor. Narin cinayetinde birçok farklı senaryo var ancak şüpheler hala 17 yaşındaki abi Enes’in üstünden dağılmadı.

Enes’in vücudundaki Diş ve tırnak izleri şüpheleri daha da arttırırken gazeteci Tolga Şardan yeni iddiayı gündeme taşıdı.

Peki Narin’i kim öldürdü? Narin’i abi Enes mi öldürdü? İşte Tolga Şardan’ın Narin Güran cinayeti ile ilgili ulaştığı son bilgiler…

İddiaya göre; Narin Güran, 20 Ağustos’ta köyün camisindeki Kuran kursundan her zamankinden önce çıktı. Cami imamının ifadesi bu nedenle alındı. Narin’in camideki son saatleri soruldu. Narin, eve geldi ve evde –hemen herkesin ifade ettiği üzere– görmemesi gereken bir tabloyla karşılaştı. Küçük kızın gördüğü bu tablonun aktörleri arasında tutuklu amca Salim Güran vardı. Narin yaşadığı anı, o sırada köyde olmayan babasına aktaracağını ifade edince sonun başlangıcı için aile içinde düğmeye basıldı. Ertesi gün, yine Kuran kursundan eve gelen Narin’e, annesi, köy dışında çalışan ağabeyi Enes’in geldiğini ve ahırda kendisini beklediğini söyledi. Narin, bir zamandır görmediği ağabeyini görmek için ahıra girdi. Aynı iddiaya göre, ağabeyi yanında iki arkadaşı olduğu halde Narin’i boğarak öldürdü. Arkasından amcası Salim Güran’la temas kurdu. Amca Güran; ahıra geldi, üç genç ve Narin’in cesedi ile aracına binerek köyden ayrıldı. Narin’in cesedi aracın sağ ön koltuğundaydı. Arkada ise ağabey Enes ile iki arkadaşı bir süre yolculuk etti. Bu sırada Narin’in burnundan kan geldi. Araçtakiler panikledi. Amca Güran, üç genci kamerasına girdiği benzinliğe gelmeden önce yolda indirdi. Amca Salim Güran, 21 Ağustos’ta yaşanan bu olay sonrasında benzinliğe geldi. Yakıt almaksızın sadece çokça ıslak mendil alıp ayrıldı. Bundan sonrası henüz bilinmiyor. Ancak söz konusu iddia çerçevesinde bilinen tek şey; araçtaki iki gencin sır olduğu! Takip ettiğim kadarıyla iddiada sözü edilen iki gençle ilgili bir bilgi ortaya çıkmadı.