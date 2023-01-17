En fazla kazanan isim Berdan Mardini

Survivor 2023 bu yıl ‘Ünlüler’, ‘Gönüllüler’ ve ‘Fenomenler’ olarak tanıtıldı. 3 ayrı takımda birbirinden renkli isimler yer alırken, yarışacak isimlere verilecek ücretleri ortaya çıktı.
Beyaz TV’de Söylemezsem Olmaz’ programında Survivor’da yarışacak isimlerin kazanacakları ücret açıklandı. Programda konuşulan rakamlar sosyal medyada oldukça dikkat çekti.
En çok konuşulan isim ise Berdan Mardini oldu.
Seçkin Piriler: 30 bin lira
Zeynep Alkan: 30 bin lira
Barış Telli: 30 bin lira
Halil İbrahim Göker: 45 bin lira
Alper Rende: 45 bin lira
Elanur: 45 bin lira
Çabi (Chaby): 45 bin lira
Kürşat Yuan: 45 bin lira
Murat Eken: 50 bin lira
Ümit Erdim: 60 bin lira
Yusuf Güney: 95 bin lira
Berdan Mardini: 180 bin lira
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