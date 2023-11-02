Emine Erdoğan, eşlere Topkapı Sarayı'nı gezdirdi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "31 Mart Dünya Şehirler Günü" programına katılmak için İstanbul'a gelen devlet başkanlarının eşleriyle Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.
Ziyarete Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ile Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel de katıldı.
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