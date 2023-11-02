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Emine Erdoğan, eşlere Topkapı Sarayı'nı gezdirdi

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Emine Erdoğan, eşlere Topkapı Sarayı'nı gezdirdi
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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "31 Mart Dünya Şehirler Günü" programına katılmak için İstanbul'a gelen devlet başkanlarının eşleriyle Topkapı Sarayı'nı ziyaret etti.
Ziyarete Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar ile  Başbakan Ünal Üstel'in eşi Zerrin Üstel de katıldı.
 
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