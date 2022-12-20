Emekli amiraller davasında beraat

Montrö açıklaması davasında karar çıktı. 12 emekli amiral hakkında oybirliği ile beraat kararı verildi.

Montrö açıklaması davasında yargılanan 103 emekli amiral hakkında "suçun yasal unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Nisan 2021'de, bazı emekli amirallerin yayımladığı 'Montrö açıklamasına' ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık, 6 Aralık 2021'de 103 emekli amiral hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlemişti.