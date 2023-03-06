Elindeki son parayı Türkiye’deki depremzedelere yolladı

Saraybosna'da yaşayan 91 yaşındaki Milka Grebenar, maaşından kalan son parayı ve çocukluğunda sahip olamayıp sonradan edindiği oyuncakları 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere gönderdi

Grebenar, Bosna Hersek’te en düşük emekli maaşı alanlar grubunda olan ve ülkedeki insani yardım kuruluşu pomozi.ba’nın her gün yemek yardımında bulunduğu insanlardan biri.

Ama Türkiye’deki deprem haberini duyar duymaz kendi imkanlarıyla destek olmak isteyen Grebenar, maaşından kalan son 5 avroyu da Türkiye’ye göndermesi için kendisine pomozi.ba’dan yemek getiren görevliye verdi.

Son lokmasını da ihtiyaç sahibi biriyle paylaşmaya hazır olduğunu dile getiren Grebenar, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, eşini birkaç yıl önce kaybettiğini ve tek başına yaşadığını söyledi.

Grebenar, “Deprem bölgelerini izlemek çok ürkütücüydü ve beni gerçekten çok etkiledi. Yaşananlar tam anlamıyla bir felaket. Bir ekmeği alıp ikiye böldüğünüzde küçük parçalardan oluştuğunu göreceksiniz. Biz insanlar ne kadar çoğuz, herkes bir parça yardım yapsa, bu, çok büyük anlamlar taşır.” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLUĞUNDA SAHİP OLAMADIĞI OYUNCAKLARI DA GÖNDERİYOR

Çocukken çok fazla oyuncağı olmadığını anlatan Grebenar, “Anne babalarımız çok oyuncak alamazlardı. Ben ve kız kardeşim bir dükkanın vitrininde bir bebek gördük ona ancak bakabildik.” dedi.

Depremzede çocuklara oyuncak katkısında bulunmak istediğini belirten Grebenar, şunları kaydetti:

“Şimdi depremzede çocuklar için oyuncak toplandığını görünce, arka odaya gidip elimde ne varsa topladım. Oyuncakları masanın üstüne koyup uzun uzun izledim ve onları da bağışlamaya karar verdim. Çok mutluyum. Birileri bu oyuncaklarla oynayacak.”

Grebenar, Türkiye’nin böylesi bir felaketi tekrar yaşamamasını ve depremzedelerin sıcak bir yuvaya kavuşmasını da diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı haberlerde izlediğini kaydeden Grebenar, ​​​​​​​”Onun hakkındaki kanaatim iyi yönde çünkü açıklamalarını dinliyorum ve halkına ne kadar sahip çıktığını görüyorum.” diye konuştu.

