banner913
banner932
“Fırtınamsı” rüzgar bekleniyor
“Fırtınamsı” rüzgar bekleniyor
5 0
1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası sahiplerini buldu
1.Dr. Fazıl Küçük Kickboks Lider Kupası sahiplerini buldu
17 0
 
Orman yangınına neden olmanın cezası 100 asgari ücret ve 15 yıl hapis cezası…
Orman yangınına neden olmanın cezası 100 asgari ücret ve 15 yıl hapis cezası…
12 0
Bekir emin adımlarla ilerliyor
Bekir emin adımlarla ilerliyor
19 0
27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası
27 Mart-2 Nisan Kütüphane Haftası
16 0
ABD'de hortumlar iki kentte 26 can aldı
ABD'de hortumlar iki kentte 26 can aldı
26 0
Dörtyol, nefes aldı
Dörtyol, nefes aldı
26 0
banner915

Elektrik ve doğal gaza indirim

banner476

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan’dan itibaren elektrikte yüzde 15; doğal gaz tarifesinde yüzde 20 indirim yapılacağını bildirdi, temmuz ayında ise asgari ücrete ara zam geleceğini söyledi

banner825
Elektrik ve doğal gaza indirim
banner931
Türkiye’de seçim yaklaşırken iktidar 'müjde üstüne müjde' veriyor.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayından itibaren elektrikte tüm abone gruplarında yüzde 15; sanayicilerin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğal gaz tarifesinde yüzde 20 indirim yapılacağını bildirdi.
İki ayrı müjdeyi milletle paylaşmak istediğini aktaran Erdoğan, “Birincisi; elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indireme gidiyoruz. İkincisi; sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğal gaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.
TEMMUZ’DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SÖZÜ
Erdoğan ayrıca temmuz ayında asgari ücrete ara zam geleceğini açıkladı.
TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılacağı iddialarına ilişkin, “Ben hiçbir yerde öyle bir şey konuşmadım. Asgari ücret, bildiğiniz gibi 8 bin 500 lira olarak açıklandı. Enflasyon düşüyor. günümüzde öyle bir şey yok” diye konuşmuştu.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.