Elektrik ve doğal gaza indirim

Türkiye’de seçim yaklaşırken iktidar 'müjde üstüne müjde' veriyor.
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayından itibaren elektrikte tüm abone gruplarında yüzde 15; sanayicilerin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğal gaz tarifesinde yüzde 20 indirim yapılacağını bildirdi.
İki ayrı müjdeyi milletle paylaşmak istediğini aktaran Erdoğan, “Birincisi; elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indireme gidiyoruz. İkincisi; sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğal gaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.
TEMMUZ’DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SÖZÜ
Erdoğan ayrıca temmuz ayında asgari ücrete ara zam geleceğini açıkladı.
TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılacağı iddialarına ilişkin, “Ben hiçbir yerde öyle bir şey konuşmadım. Asgari ücret, bildiğiniz gibi 8 bin 500 lira olarak açıklandı. Enflasyon düşüyor. günümüzde öyle bir şey yok” diye konuşmuştu.
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