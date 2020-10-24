Ekrem İmamoğlu’nun corona virüsü testi pozitif çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” açıklamasını yaptı.
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