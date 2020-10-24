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Ekrem İmamoğlu’nun corona virüsü testi pozitif çıktı

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İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ekrem İmamoğlu’nun corona virüsü testi pozitif çıktı
 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız” açıklamasını yaptı.

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