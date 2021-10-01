Ekinsiz tarlada hasat: 60 ülkeye ihraç ediliyor

Türkiye’nin tuz ihtiyacının yüzde 60’ını karşılayan Tuz Gölü’nde hasat devam ediyor.
Sezonda elde edilen yaklaşık 1,5 milyon ton tuzun büyük bölümü yurt içinde değerlendirildi.
Bir bölümü de 60'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.
Ankara, Konya ve Aksaray'ın ortasındaki kapalı havzada bulunan, zengin mineral yapısı ile yaklaşık 250 milyon ton tuz rezervinin bulunduğu tahmin edilen Tuz Gölü’nde 1800’lü yılların başından günümüze tuz üretimi yapılıyor.
Gölde, 5 havuzda 18 kilometrekarelik bir alanda üretim yapılıyor.
Üretim yapılan havuzlardaki suların çekilmesiyle tuz oluşumu başlıyor.
Tuz kesme makineleri ile toplanan tuzlar kamyonlara aktarılarak toplanma alanına ve işlenmek üzere fabrikaya gönderiliyor.
Çetiner, “2010'da başladığımız ihracatı yılda 200 bin ton seviyelerine çıkardık. Hedefimiz önümüzdeki 4, 5 yıl içinde bu rakamı 300 bine çıkarmak. İhracatı fabrikamızdan aldığımız, katma değeri yüksek mamul madde olarak yapıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa, Afrika kıtasında yaklaşık 10 ayrı ülke ve Uzak Doğu ülkeleriyle birlikte 60 ülkeye ulaştık” diye konuştu.
60'DAN FAZLA ÜLKEYE TUZ İHRACATI
Gıda sektörünün yanı sıra deterjan sektöründeki işletmelere de ihracat yaptıklarını anlatan Çetiner, “Başta tuzu gıda pazarına yönelik sunuyorduk. Piyasadaki global firmalardan bir çoğunun ana tedarikçisiyiz. Tuz şu an deterjanın ham maddesi olarak tüm dünyada kullanılıyor. Çıkarttığımız tuzu taleplere göre müşterilere gönderiyoruz” dedi.
Çetiner, “Denizlerdeki plastik ve ağır metal kirliliği hat safhalarda. Denizlerden çıkan tuzlar da kirliliğe maruz kalıyor. Tuz Gölü Anadolu’nun ortasında. Tuz Gölü'nde kirlilik sıfırın altında. Organik haliyle dünyanın birçok yerine gönderiyoruz” dedi.