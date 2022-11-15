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“Eğer yakalamasaydık Yunanistan'a kaçıracaklardı”

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TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısının failine ilişkin, "Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı." dedi

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“Eğer yakalamasaydık Yunanistan'a kaçıracaklardı”

 
TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile patlamanın yaşandığı İstiklal Caddesi'ndeki alana gelerek, hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktı.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Soylu şöyle dedi:
"Biz, bize verilen mesajı biliyoruz, bize verilen mesajı aldık. Amerikan Büyükelçiliğinin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani'yi, terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa, kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz elbette tartışılmalıdır. Biz kimsenin düşmanı değiliz, kimsenin topraklarında gözümüz yok, kimseye kalleşlik yapmıyoruz ama bu kalleşliklere elbette ki tahammül edecek gücümüzün kalmadığını ifade etmek istiyorum."
Bakan Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'nin "nazlı kızları" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bize ne cevap verildiğini, ne mesaj verildiğini iyi bir şekilde biliyoruz. Başarılı bir şekilde yapılan operasyonla elbette ki teröristler yakalandı. Eğer yakalamasaydık bugün (dün) Yunanistan'a kaçıracaklardı.
Şunun bilinmesini isteriz: Bu aldığımız mesaja çok güçlü bir mesaj vereceğiz hem de çok güçlü bir mesaj."
Olay sonrası yapılan teknik dinlemede, çok açık bir şekilde terör örgütünün talimatının teröristin öldürülmesine yönelik olduğunu aktaran Soylu, "'Ya kattan atın ya kanala atın' diye bir talimatı var, net bir şekilde. Bu konuda teröristi öldürüp tüm networkü ve olayın ardıl sebeplerini çözmemizi engelleyecek bir plan hazırladıkları apaçık ortada. Ama Allah razı olsun emniyet güçlerimiz, tüm istihbarat birimlerimiz, el birliğiyle bu meselenin üstünün örtülmesini, kapatılmasını ve faillerin ortadan kaldırılmasını engellemişlerdir." diye konuştu.
İstanbul'da 6 yıldır böyle bir terör olayının görülmediğini kaydeden Soylu, "Sadece bu yıl 200 terör olayını engelledik ama terörün yüzü böyle acımasızdır. Siz 200 tane engellersiniz, bir tanesi patlar ve bütün canınızı yakar” ifadesini kullandı.
Teröristin yakalanma süreci hakkında bilgi veren Soylu, “Onunla beraber bu olayı tertipleyen, terör örgütü belki buna üzülecek ama ona 'Öldür' talimatı verdiği kişiyi de yakaladık” dedi.
 
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