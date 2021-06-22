Ege beşik gibi sallanıyor

Ege bölgesinde son 24 saat içerisinde 113 deprem meydana geldi. Çoğunlukla Kuşadası, Datça ve İzmir'de yaşanan depremlerin büyüklüğü 1.3 ile 5.3 arasında değişti. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor

Ege bölgesinde art arda yaşanan depremeler paniğe yol açtı. İzmir, Datça ve Kuşadası başta olmak üzere birçok farklı noktada, değişik büyüklüklerde 113 kez deprem oldu. Afet ve Acil durum yönetimi başkanlığı (AFAD) verilerine göre büyüklüğü en yüksek olan deprem 5.3 ile Datça’da yaşandı.