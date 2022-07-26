Ebru Gündeş'in acı günü

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi 73 yaşındaki Müjgan Bilgin hayatını kaybetti



Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden şarkıcı Ebru Gündeş'in annesi 73 yaşındaki Müjgan Bilgin, tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybetti.

Gündeş'in uzun süredir şeker, tansiyon ve kolesterol gibi rahatsızlıkları bulunan 73 yaşındaki Müjgan Bilgin, koronavirüse yakalanarak hayatını kaybetti.

Bilgin, için Zincirlikuyu Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Ebru Gündeş ile ağabeyi Cengiz Kumartaşoğlu'nun taziyeleri kabul ettiği törene, müzik yapımcısı Polat Yağcı, oyuncu Hamdi Alkan, şarkıcılar Murat Boz, Mustafa Ceceli, Derya Uluğ ve Sinan Akçıl'ın aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Müjgan Bilgin'in naaşı, Zincirlikuyu Cami'nde kılınan öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.



