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Düzce'deki yanan su korkuttu

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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan artezyen su kuyusu, 23 Kasım'da meydana gelen depremden sonra yanmaya başladı

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Düzce'deki yanan su korkuttu

 

Düzce'de saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir depremin ardından Gölyaka'da bulunan artezyen su kuyusu çakmak gibi yanmaya başladı.


Düzce'deki yanan su korkuttu - 2

Depremden sonra kaynayan ve köpüklenen su kuyusunun neden yandığı ise henüz bilinmiyor.


Düzce'deki yanan su korkuttu - 3

ÇAKMAK GİBİ YANIYOR

İlk kez böyle bir olayla ile karşılaştığını söyleyen Cemalettin Sivil, 105 metre derinden çıkan  suyun çakmak çakıldığında ise yandığını dile getirdi.


Düzce'deki yanan su korkuttu - 4

Sivil, "Bu su 1999 depreminden sonra çıkarıldı. Daha önce buna yakın bir yerde artezyen vardı fakat 1999 depreminden sonra onun suyu bitti. Sonrasında bu bölgeye sondaj vuruldu ve bu su çıkmaya başladı" dedi.


Düzce'deki yanan su korkuttu - 5

23 Kasım'da meydana gelen depremin ardından suyun köpürmeye ve kaynamaya başladığını söyleyen Sivil, "Bu kadar köpürmesi ve artması depremden sonra oldu, daha önce bunlar yoktu. Normal bir şey değil, bize normal gelmiyor. Daha önce bu çevrede de böyle bir durum görmedik" diye konuştu.

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