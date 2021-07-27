Dünyanın ilk gülücük emojisi

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde bulunan antik kentte, 4 yıl önce yapılan kazı çalışmaları sırasında üzerinde gülücük emojisi olan su matarası bulundu. Dünyanın ilk emojisi olduğu belirtilen ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen matarayı, 1 ayda 10 bin kişi ziyaret etti.

Karkamış Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında 4 yıl önce çıkarılan ve üzerinde gülücük ifadesi bulunan 3 bin 700 yıllık su matarası, yapılan çalışmaların ardından 1 ay önce Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmeye başlandı. Dünyanın ilk gülücük emojisinin üzerinde olmasıyla dikkat çeken matara, sergilendiği müzede yoğun ilgi görüyor.

1 AYDA BİN ZİYARETÇİ

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, “3 bin 700 yıllık tek kulplu gülümseme emojili su matarası 2017’de Karkamış Antik Kenti kazılarında çıktı. Restorasyonu yapıldıktan sonra bu eseri vitrin içerisinde müzemizde sergilemeye başladık. Bu eseri sosyal medyada paylaştığımız zaman insanlar şaşırdı ve ziyaret etmeye başladı” dedi.

1 ay önce sergilemeye başladıkları eseri 10 bin kişinin ziyaret ettiğini anlatan Müze Müdürü Çomak, sözlerine şöyle devam etti:

“Gülümseme emojili matara müzeye renk kattı. Günümüzde 7’den 70’e günlük yaşantımızın içinde sosyal mecra ve ortamlarda emojileri kullanıyoruz. Bu emoji bize, bugün gülümseme emojisiyle ilgili 3 bin 700 yıl önce de insanların günlük yaşantısında buna benzer bir şeylerin kullandığını ifade etti. Özellikle bu eseri sergilemeye başladığımız günden beri Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde ziyaretçi yoğunluğu oluşmaya başladı.”

“GÖRDÜĞÜMDE MUTLU OLDUM”

GAP turuna çıktığını ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi’ndeki ilk gülücük emojili matarayı görmekten çok mutlu olduğunu belirten Ömür Çelik ise “Bu emojiyi görmemiz çok güzel oldu. Bu emojinin çok eski çağlarda kullanılması ve bizim topraklardan çıkmış olması çok ayrı güzel bir duygu. Bu gibi eser ile daha önce hiç karılaşmamıştım. Sosyal medyada fark ettim ve burada canlı olarak görmek çok mutlu etti” dedi. (DHA)