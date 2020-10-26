Dünden Bugüne: Türkiye ile Fransa Arasında Neler Yaşandı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün gerçekleştirdiği konuşmada Fransız mallarını boykot etme çağrısı yaptı. Peki Fransız malları neden boykot ediliyor?

Fransa’da yayımlanan haftalık mizah dergisiCharlie Hebdo da Hz. Muhhamed’e yönelik hakaret içerikli karikatürler yayınlanmıştı. Bu olayın ardından ise, 7 Ocak 2015 tarihinde, Charlie Hebdo’nun Paris’teki ofisine saldırı düzenlenmiş ve 11 kişi yaşamını yitirmişti. Silahlı saldırganlar Charlie Hebdo ofisinden ayrıldıktan sonra binanın dışında bekleyen polisleri de öldürmüşlerdi. Saldırıyı yapan silahlı kişiler kendilerini Arap Yarımadası el-Kaidesi’ne ait olarak tanımlamıştı. Derginin yayınladığı karikatüre ve yaşanan saldırıya ilişkin tartışmalar ise hala sürüyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay ise bu tartışmaları körükledi ve Fransa ile hem Türkiye hem de diğer Müslüman ülkeler arasındaki ipler gerildi. Fransız malları neden boykot ediliyor?

2005 yılında Fransız mizah dergisi Charlie Hedbo’nun kapağında Müslümanların peygamberi Hz. Muhammed’e yönelik hakaret içerikli bir karikatürün yayınlanması, bir katliamla sonuçlanmıştı



Olayın ardından derginin Paris’teki ofisine saldırı düzenlenmiş ve onlarca kişi yaşamını yitirmişti.

Olayın ardından 5 yıl geçti. Ancak saldırıya ilişkin dava 2 Eylül 2020’de görülmeye başladı. Davanın başladığı hafta Charlie Hedbo yeniden Hz. Muhammed karikatürünü kapak yaptı



Derginin paylaşılan kapağına göre, o haftaki sayıda yer alan karikatürde Hz. Muhammed’e ithafen “Aptallar tarafından sevilmek zordur.” cümlesi yer aldı. Karikatürde “Muhammed köktencilerle uğraşıyor.” ifadesine yer verildi.

Bu olayın ardından ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Charlie Hedbo karikatürü için, basın özgürlüğünü savunması ve “Cumhurbaşkanı, gazetecilerin editöryel seçimleri hakkında yorum yapamaz” ifadelerini kullanması ipleri daha da gerdi

Geçtiğimiz hafta ise öğrencilerine Muhammed Peygamber’in karikatürleri üzerinden ifade özgürlüğünü anlatan öğretmen Samuel Paty’nin başı kesilerek öldürülmesi Fransa’daki İslamofobiyi iyice alevlendirdi



Olayın ardından ülkede İslam, Müslümanlar, İslamofobi ve radikal İslamla mücadele yeniden gündeme oturdu. Samuel Paty’i öldüren kişinin ise 18 yaşında Moskova doğumlu Çeçen bir mülteci olduğu ortaya çıktı.

Nitekim ülkede Müslümanlara karşı bir ayrımcılık başladı. Montpellier ve Toulouse kentlerinde bazı kişiler Samuel Paty’i anma gerekçesiyle binalara Charlie Hebdo’nun tepki çeken Hz. Muhammed karikatürleri de yansıttılar



Beziers kentinin aşırı sağcı Belediye Başkanı Robert Menard da bir afiş kampanyası başlatarak Charlie Hebdo’nun bu karikatürlerden birine yer verdiği kapağını şehrin çeşitli yerlerine yerleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise tüm bu olayların ardından Hz. Muhammed hakkında olanlar da dahil, karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi



Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron’un bu sözleri üzerine geçtiğimiz Cumartesi günü yaptığı açıklamada şu sözleri söyledi; “Bu Macron denilen zatın Müslümanlarla derdi nedir? Macron’un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç özgürlüğünden anlamayan ve kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir. Öncelikle bir akli noktada kontrol.”

Nitekim, Fransa’nın İslam dinine olan saygısızlığı Müslüman ülkelerde tepkilere neden oldu.

Fransız malları pek çok Arap ülkesi tarafından boykot ediliyor



Ürdün, Kuveyt ve Katar’daki bazı süpermarketlerde Fransız saç bakım ve güzellik ürünleri, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Muhammed Peygamber’in karikatürlerinin gösterilmesi hakkını savunması sonrası raflardan kaldırılmıştı. Kuveyt’te Tüketici İşbirliği Dernekleri Birliği, Fransız malları için boykot çağrısı yapmıştı. Birlik bu kararı, “Muhammed Peygamber’e hakaretlerin tekrarlanması” nedeniyle aldığını açıklamıştı.

– Suudi Arabistan’da Fransız market zinciri Carrefour’un boykot edilmesine dair bir etiket Pazar günü sosyal medyada en popüler ikinci etiket oldu.

– Mısır’da da bazı siyasetçiler Fransız ürünlerine yönelik boykot kampanyası başlattı.

– Libya, Suriye ve Gazze Şeridi’nde benzer protestolar görülüyor.

Fransa ise Arap ülkelerine, ürünlerinin boykot edilmesine yönelik kampanyaları önlemeleri çağrısında bulunmuştu.

Türkiye de bugün boykot çağrısında bulundu



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı’nda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Fransa’da nasıl ki Türk markalı mal satın alınmasın deniyorsa ben de milletime sesleniyorum, sakın Fransız malları almayın” dedi.

Erdoğan, “Fransa’da Müslümanlara bir zulüm varsa hep birlikte biz oraya da sahip çıkalım diye buradan dünya liderlerine sesleniyorum. Avrupa ülkelerinde İslam ve Müslüman düşmanlığının adeta veba gibi toplumlara sirayet ettiğini görüyoruz. Müslümanlara ait iş yerleri, evler, okullar hemen her gün faşist grupların saldırısına uğruyor” ifadelerini kullandı.