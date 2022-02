Düğününü dört kez iptal etti

Koronavirüs salgını nedeniyle üç kez düğününü erteleyen çift dördüncü kez düğün hazırlıklarına başlamışken genetik ikizine umut olmak için düğününü yine iptal etti



Koronavirüs salgını nedeniyle 3 kez düğününü erteleyen çift dördüncü kez düğün hazırlıklarına başlamışken genetik ikizine umut olmak için düğününü yine iptal etti. Düğününe bir hafta kala genetik ikiziyle eşleştiği haberini aldığında hiç tanımadığı bir insana ‘iliğiyle’ hayat olan genç kadın, şimdi sağlığına kavuşan genetik ikiziyle buluşmak için gün sayıyor. İşte inanılmaz olayla ilgili tüm detaylar…

Antalya'da yaşayan 28 yaşındaki Çağla Övüç Can, iki yıl önce pandemi nedeniyle üç kez düğününü iptal etmek zorunda kaldı. "Her şey tamam" derken düğününe bir hafta kala genetik ikiziyle eşleştiği haberini aldığında ise bütün planlarını ve düğününü dördüncü kez iptal etmekte bir an bile tereddüt etmedi. Hiç tanımadığı bir insana "iliğiyle" hayat olan genç kadın, şimdi sağlığına kavuşan genetik ikiziyle buluşmak için gün sayıyor.

Can, beş yıl önce Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenciyken okula gelen Kızılay ekiplerine kan bağışında bulunurken, "İlik örneği de vermek ister misiniz" sorusuyla üç tüp kan örneği verdi. Milliyet’in haberine göre; Aradan geçen zamanda mezun olan, işe giren genç kadın, pandemi nedeniyle 2020 yılında düğününü üç kez ertelemek zorunda kaldı. "Artık tamam" diyerek zorla bulduğu tarih için bir kez daha düğün hazırlıklarına başlayan Can, düğününe bir hafta kala çalan telefonla planlarının nasıl değiştiğini şöyle anlattı:

"Son hazırlıklarımızı yaparken Kızılay'dan bir telefon geldi ve 'Eşleştiniz' dedi. Ben önce ne olduğunu bile hatırlamadım ve dolandırıcı olduklarını sandım. Sonra evimize gelerek durumu anlattılar. Onlara 'Nikahıma bir hafta var, nasıl yaparız' dediğimde tereddüt ettiler çünkü bu kadar kısa sürede hazırlıkları tamamlanamayacağını söylediler. O arada ben genetik ikizimle ilgili bilgi istediğimde bana iki tane çocuğu olan genç bir anne olduğunu ve sağlık durumunun çok kötü olduğunu aktardılar. 'Sizin için bir hafta belki ama onun dayanacak takati yok' dediklerinde ben zaten kararımı verdim. Dedim ki 'Üç kez iptal etmişiz, bir kez de bunun için ederiz, yapacak bir şey yok.' O durumda 'Benim düğünüm daha önemli' nasıl derim. Hemen belediyeye gidip nikahımızı iptal ettik. Bu süreçte hem benim ailem hem nişanlım hem de onun ailesi inanılmaz destek verdi. Böyle bir karar vermeye mecbur değildim ama bunu yapmam gerekiyordu."

Kararının ardından hemen işlemlere başlayan Can, damarlarındaki soruna rağmen genetik ikizi için gerekli iliğin toplanabildiğini söyledi. Hiçbir sorun yaşamadığını anlatan Can, nakil sonrasında ise genetik ikizinin ailesinden bir mektup aldığını ve bir kez daha ne kadar doğru karar verdiğini anladığını dile getirdi. Can, "Hastaneden taburcu olduğu bilgisini bize ilettiler. Mayıs ayında inşallah kendisiyle de tanışacağız. Bir kız kardeş edindim ama kim olduğu hiç önemli değildi. Birine tekrar sağlığını verebildiğimizi bilmek inanılmaz bir duygu" diye konuştu.

Çağla Övüç Can’ın bu aşamalarda en büyük destekçisi eşi Nazım Can oldu.

‘KORKMAYIN, DONÖR OLUN’

Ertelediği düğününü 2020 Temmuz ayında yapan Can, altı ay önce de kızı Eliz’i kucağına aldığını anlatırken, “Hiçbir sağlık sorunu yaşamadım, normal hayatımı sürdürdüm. Çok gurur verici bir şey bu. İnsanlar korkmasınlar, iyilik gerçekten mükafat olarak insanın karşısına çıkıyor. Benim de çok güzel bir ailem var. Belki ben onun mükafatını bu şekilde yaşıyorum ya da Allah bana çok güzel bir kız çocuğu nasip etti belki onun karşılığında. Hayır duası alacaklar, bir insana hayat olacaklar. Bu çok mühim bir şey. İnsanlar ‘Bizim başımıza gelmez’ diyor ama yarın onların annesi, kardeşi, çocuğu, kendisi buna ihtiyaç duyabilir. Biraz empati yapmalarını ve bağışçı olmalarını istiyorum” diye seslendi.