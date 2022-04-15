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Düğünde damada sıvı yağ ve çay takıldı

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Siirt’te bir düğünden renkli görüntüler ortaya çıktı. Katılımcılardan iki kişi, damada altın ya da para yerine 1 litre sıvı yağ ve çay taktı

Düğünde damada sıvı yağ ve çay takıldı

Altın fiyatlarının hızla artışı ve gıdalara gelen zamlar, gelin ve damat yakınlarını da harekete geçirdi. Türkiye’de düğünler renkli görüntülerle yaşanırken, bu sefer adres Siirt oldu.
Bir düğün merasiminde iki katılımcı, gündemin ekonomik gelişmelerine esprili yaklaşarak, damada altın veya para yerine 1 litrelik ayçiçek yağı ve çay taktı.
Durum karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen gelin ve damat, takılan ayçiçek yağına gülerek karşılık verdi.
Düğün, çekilen hatıra fotoğrafı ile devam etti.
 
 
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