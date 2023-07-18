Dört ilde alevlerle mücadele

Türkiye’de hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını haberleri art arda geliyor. Hatay, Çanakkale, Adana ve Mersin’in Gülnar ile Mezitli ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor

Türkiye önceki gün başlayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Hatay ve Çanakkale’deki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Adana’nın Karaisalı ve Mersin’in Gülnar ile Mezitli ilçelerindeki orman yangınları ise kontrol altına alındı.

Hatay'ın Belen ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Soğukoluk Mahallesi'nde ormanlık alandaki yangına ekiplerin karadan müdahalesi gece boyunca devam etti. Sabahın ilk ışıklarıyla yangın söndürme uçağı ve helikopteri de çalışmalara destek vermeye başladı.

İKİ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Müftüler ve Güzelyayla mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edilirken, alevler 7 ev ve 4 araca zarar verdi. Yangının yol açtığı duman, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Antakya ilçesinde de gökyüzünü kapladı.

TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 kişinin bahçelerindeki sazlık alanın temizlenmesi için yaktıkları ateşin ormana sıçraması nedeniyle başladığını söyledi. Yerlikaya, bu kişilerin gözaltında olduğunu bildirdi.

MERSİN'DEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Mersin’in Gülnar ilçesinde önceki gün başlayan yangın ise kontrol altına alındı.

Rüzgarın etkisini sürdürdüğü bölgede yangına 2 uçak, 11 helikopter, 64 arazöz, 10 iş makinesi ve 327 personel müdahalede bulunuldu.

Bölgenin sarp arazi yapısı, yer ekiplerinin müdahalesini güçleştirdi.

Gülnar'daki yangının kontrol altına alınmasının ardından bu kez Mezitli ilçesinden yangın haberi geldi.

Mezitli ilçesinde önceki gün saat 12.30 sıralarında başlayan yangına 5 yangın söndürme helikopteri, yangın söndürme uçağı ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

ÇANAKKALE’DE YANGIN SÜRÜYOR

Çanakkale'de önceki gün başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızılkeçili köyü yakınlarında önceki gün saat 16.31'de başlayan yangına gün doğumuyla helikopter ve uçaklarla müdahale yoğunlaştı.

EKİPLER, RÜZGARLA ŞİDDETLENEN ALEVLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞIYOR

Yangın bölgesinde rüzgar öğle saatlerinde yeniden hızlanmaya başladı.

Ekipler, alevlerin köye ulaşmasını engellemeye çalışıyor.

Havadan 8 helikopter ve 4 uçak, karadan da 77 arazöz, 14 iş makinesi, su ikmal araçları ve 374 personel ile çok sayıda destek ekibiyle alevler söndürülmeye çalışılıyor.

Yangın söndürme uçakları ve helikopterler, Çanakkale Boğazı’ndan su alarak alevlere müdahale ediyor.

ADANA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kelebek Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, 2 helikopter, 12 arazöz, 5 su tankı, 3 iş makinesi ve 70 personelle alevlere müdahale etti.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

