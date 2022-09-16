Dört aylık evlilikte son durak

Şarkıcı Hadise, dört ay önce evlendiği iş insanı Mehmet Dinçerler'e boşanma davası açtı. Dinçerler ise Hadise’ye verdiği 3 milyon TL'lik yüzüğü geri istedi

Bir süredir evliliklerinde kriz yaşayan Hadise ile 4 ay önce nikah masasına oturduğu eşi Mehmet Dinçerler boşanıyor. 36 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, önceki gün avukatı aracılığı ile Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açtı. Dava dilekçesinin detayları da ortaya çıktı.

"Mehmet Dinçerler'den sanat hayatımla ilgili baskı görüyorum." diyen Hadise'nin dilekçesinde "Mehmet Dinçerler evlendikten kısa bir süre sonra Hadise'nin sanat hayatını kısıtlayıcı tutum ve tavırlar sergilemeye başladı. Mehmet'in bu davranışları zaman içinde psikolojik baskı boyutuna vardı. Bu baskılar Hadise'yi yıpratmaya başladı. Sadece kişisel hayatını değil, sanat hayatını da etkileyecek boyuta vardı. Ayrı yaşamaya başlayan çiftin evliliği fiilen de bitti." ifadelerine yer verildi.

Hadise, Mehmet Dinçerler'den maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmadı.

Hadise, konuyla ilgili olarak Instagram sayfasında da bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı "Anlaşarak sonlandıramadığımız için Boşanma Davası açtığımı sizlerle paylaşmak isterim. Mehmet'e hayatında mutluluklar diliyorum. Bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim' dedi.

BOŞANMAK İÇİN İSTEDİKLERİ ŞAŞIRTTI

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in avukatları boşanma davası için bir araya geldi.

Mehmet Dinçerler boşanmak için Hadise'ye evlilik teklifinde taktığı 3 milyonluk yüzükle birlikte düğünde takılan tüm takıları istedi.

MEHMET'İ TAKİBİ BIRAKTI

Instagram sayfasında sadece Mehmet Dinçerler'i ve kendi markasını takip eden Hadise, boşanma arefesinde olduğu eşini takipten çıktı. Hadise birlikte yer aldıkları fotoğrafları da kaldırdı.

Çok geçmedenMehmet Dinçerler de Hadise'yi takibi bıraktı. O da romantik karelerini sayfasından sildi.

YÜZÜĞÜ GÜNLERCE KONUŞULDU

Hadise işinsanı Mehmet Dinçerler’den ocak ayında evlilik teklifi almıştı. Dinçerler’in romantik teklif için sevgilisine 3 milyon TL değerinde tektaş yüzük aldığı ortaya çıkmıştı.

AMCAYI KIZDIRDI

Mehmet Dinçerler tarafından hediye edilen 40 bin dolarlık yüzük, Dinçerler ailesine ait üç şirketin konkordato davasına damga vurdu. Şirketin kurucu ortağı amca Mehmet Dinçerler’in avukatı “40 bin dolarlık yüzük alacağına borcunu ödesin. Alacaklılar zarara uğratılıyor” dedi.

Hadise, Mehmet Dinçerler ile ilişkisinin ardından giyim tarzını değiştirmiş, alışılmışın dışında kıyafetler giymeye başlamıştı.

Ünlü şarkıcı son konserlerinde iddialı kostümler tercih etti. Seyircisine müzik ziyafeti yaşatan Hadise'nin performansı da sosyal medyaya damga vurdu.

