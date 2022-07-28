Dört ayda 52 şehit

Fırat Kalkanı Harekat Alanı’nda dün açılan taciz ateşi sonucunda iki asker daha şehit oldu. Pençe 1-2 Harekât bölgesinde patlamı sonucu yaralanan asker ise kurtarılamadı. Dünkü kayıplarla birlikte şehit olan toplam asker sayısı 48’e, güvenlik görevlisi sayısı 54’e çıktı





TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün 3 Türk askerinin şehit olduğunu açıkladı. Nisan ayının başından bu yana 48'i asker 6'sı korucu toplam 54 güvenlik görevlisi teröristlerle girilen çatışmalar ve bombalı saldırılarda yaşamını yitirdi.

TC Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün sabah saatlerinde Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından üs bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtçu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal’ın şehit olduğunu açıkladı.

Öğlen saatlerinde yine bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe 1-2 Harekât bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek’in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Dünkü kayıplarla birlikte nisan ayının başından bu yana şehit olan toplam asker sayısı 48’e çıktı. Korucular Kemal Alim, Hüseyin Sarı Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik’in de şehit olmasıyla son dört ayda hayatını kaybeden toplam güvenlik görevlisi sayısı 54 oldu.

