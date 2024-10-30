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Dolmabahçe Sarayı’na ziyaretçi akını

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İstanbul’daki Dolmabahçe Sarayı, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan vatandaşların akınına uğradı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyaret etmek isteyenler, saray önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

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Dolmabahçe Sarayı’na ziyaretçi akını
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 101’inci yılı, yurdun dört bir yanından etkinliklerle kutlandı.

Dolmabahçe Sarayı da yurdun dört bir yanından gelerek Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 71 numaralı odayı ziyaret etmek isteyenlerin akınına uğradı. Almanya’dan gelen Rabia Topal, "Anlamlı bir günde burada olmak gerçekten güzel. Gurbette yaşıyorsanız bunun hasretini çekiyorsunuz. İstanbul’u görmek bir ayrı güzel ama böyle tarihinizi burada tekrar görmek yani insanı duygulandırıyor. Çünkü biz Almanya’da bunlara sahip değiliz.” ifadelerini kullandı.

Konya’dan Cumhuriyet Bayramı için İstanbul'a gelen Elif Aktaş ise, “Cumhuriyeti çok seviyorum, Atatürk'ü çok seviyorum, ülkemi çok seviyorum. Umarım ülkemiz çok daha iyi yerlere gelir.” dedi.

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