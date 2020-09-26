Doktorlara yüzde 16 imama yüzde 100 zam

Sağlık Bakanı Koca, hastane çalışanlarına verilecek ek ödeme oranlarını belirledi. Ek ödemeden imamlara yüzde 100, hekimlerin payına ise sadece yüzde 16-50 zam düştü. Zamma tepki yağdı.

Sağlık Bakanlığı, salgında hayatlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarına ek ödeme için yeni bir düzenleme yaptı. Ancak bu düzenleme ile hayat kurtaran doktorlara sadece yüzde 16 ila yüzde 50 oranında ek ödeme verilirken, hastanelerde ölü yıkayan ve son yolculuğuna uğurlayan din görevlilerine yapılacak ek ödeme yüzde 100 olarak belirlendi.

Asistan, eğitim görevlisi, uzman, doçent ve profesörlerin zam oranı da yüzde 50'yi geçmedi. Eczacı, teknik hizmetler asistanı ve öğretim görevlilerine yüzde 15-89 ek ödeme verildi. Yüzde 100'lük ek ödemenin sadece din görevlilerine verilmesi sağlık çalışanları arasında tepkiye yol açtı.

Düzenlemeye, ‘Doktor olacağımıza imam olsak daha değerliydik' tepkisi gösteren hekimler, insanların hayatını kurtarmak için gecesini gündüzüne katan sağlık personeli yerine en büyük ödemenin imamlara yapılmasına, anlam veremediklerini söylediler. Düzenlemeyi eleştiren CHP'li Fikret Şahin, “Bakanlığın sağlık çalışanlarına karşı bakış açısının ne kadar çarpık olduğunu bu genelgeyle bir kez daha gördük” dedi.

HÜKÜMETE YAKIN SENDİKA BİLE ZAMMA İSYAN ETTİ

Memur-Sen'e bağlı Sağlık-Sen, ek ödeme düzenlemesine tepki gösterdi. Sağlık Sen üyeleri tepkilerini ‘'Dua okuyor yüzde 100 performans alıyor. Sahada çalışan sağlık çalışanına saygısızlık. İmam nasıl bir riskle karşı karşıya ki yüzde 100 tavan. Rezillik gerçekten, yoğun bakımda çalışan insanlara hakaret resmen. Birer düdük dağıtalım üyelerimize, öttüre öttüre gezelim hastanelerde. Yasa ölçüsünde meydanlara inelim artık yetti artık' diyerek dile getirdiler.