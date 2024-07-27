Diyarbakırlı milyarderin ailesinde miras kavgası

Türkiye'nin Sayılı zenginlerinden Salih Tatlıcı’nın bıraktığı 100 milyarlık mirası yüzünden aile içinde miras kavgası başladı

Bir dönem Türkiye’nin sayılı zenginleri arasında yer alan iş insanı Salih Tatlıcı'nın birinci ve ikinci eşinden çocuklarına bıraktığı milyarlarca liralık miras, büyük bir anlaşmazlığa yol açtı.

Birinci ve ikinci eşin çocukları mahkemelik oldu

1980'li yıllarda Türkiye’nin sayılı zenginleri arasında yer alan ve 2009’da hayatını kaybeden iş insanı Salih Tatlıcı'nın yaklaşık 100 milyar liralık (3 milyar dolar) mirası, aile bireyleri arasında anlaşmazlıklara sebep oldu. Salih Tatlıcı, mirasının büyük kısmını ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı'ya bırakmıştı. Bu durum, Tatlıcı ailesini mahkemelik hale getirdi.

Gayrimenkul değerleri düşük gösterildi

Salih Tatlıcı’nın ilk eşi Bedriye Tatlıcı’dan olan çocukları, ikinci eşi Nurten Tatlıcı ve oğlu Uğur Tatlıcı'ya bırakılan gayrimenkul ve şirket hisseleri için İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. Mahkeme, miras kalan gayrimenkullerin değerlerinin tespiti için bilirkişi raporu talep etti. Ancak bilirkişi Mehmet Taş’ın hazırladığı raporda, gayrimenkullerin değeri oldukça düşük gösterildi ve diğer mirasçıların lehine düzenlendi.

Bu haksız rapor üzerine Nurten ve Uğur Tatlıcı, Mehmet Tatlıcı ile bilirkişi Mehmet Taş hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonucunda Mehmet Tatlıcı ve Mehmet Taş hakkında dava açıldı.

Bilirkişi raporundan 5 yıl hapis cezası

HalkTV’de yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde sonuçlanan mahkeme kararına göre, Mehmet Tatlıcı'ya yargıyı etkileme suçundan 2,5 yıl, bilirkişi Mehmet Taş'a ise gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma ve yargıyı etkileme suçlarından 5 yıl hapis cezası verildi. Bu cezalar, Tatlıcı ailesi arasındaki miras anlaşmazlığının boyutunu gözler önüne serdi.

