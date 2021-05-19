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Diyarbakır'da askeri tesise saldırı girişimi

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Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı'na saldırı girişiminde bulunuldu. Maket uçaklarla gerçekleştirilmek istenen saldırı engellenirken, komutanlıkta herhangi bir zayiatın olmadığı bildirildi

Diyarbakır'da askeri tesise saldırı girişimi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da askeri tesise maket uçaklarla bulunulan saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır Valiliği'nin açıklamasında da saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtilerek "Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir" denildi.

MSB: TEDBİRLER ARTIRILDI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Diyarbakır'daki üs komutanlığına yönelik saldırı girişiminde, personelin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiatın meydana gelmediğini, Üs Komutanlığındaki tedbirlerin artırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Diyarbakır’daki 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na saat 00.30 civarında iki maket uçakla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Üssümüzde tedbirler artırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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