Diyarbakır'da arazi kavgasında katliam: 9 ölü

Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan ve uzun namlulu silahların kullanıldığı tartışma kavgaya dönüştü. Kurşunların hedefi olan 9 kişi yaşamını yitirdi



BİRBİRLERİNİ YAYLIM ATEŞİNE TUTTULAR

Gözü dönmüş taraflar bununla da yetinmeyip buğday ekili araziyi tümden ateşe verdi. Köylüleri taşıyan bir traktör ve takılı olduğu pulluk ta yaylım ateşine tutulduğu için delik deşik oldu.

Çatışmada altı kişi olay yerinde hayatını kaybederken, beş kişi de ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla önce Bismil Devlet Hastanesine, buradan da Diyarbakır'a sevk etti.

Ancak yaralılardan üçü daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve ölü sayısı dokuza yükseldi. Ameliyata alınan ve durumu ciddiyetini koruyan iki yaralının ise hastanedeki yoğun bakım yaşam ünitesinde tedavileri sürüyor.

Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan bölgeye çok sayıda komando timi sevk edilirken, olayın faillerini taşıyan ve olay yerinden kaçtığı tespit edilen bir araç da havadan helikopter, İHA ve drone desteğiyle aranıyor.

Jandarma timleri ikinci bir taşkınlık ve çatışma yaşanabileceği ihtimaline karşı köyü ablukaya kaldı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı köyde ateşe verilen buğday tarlasında da yangının kısa sürede yayılması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Havadan helikopter yardımıyla da yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Bismil

Olay yerine gelen nöbetçi cumhuriyet savcısı da cesetlerin bulunduğu çatışma bölgesinde incelemelerde bulundu. Savcı, jandarma olay yeri inceleme ekiplerine delillerin titizlikle olay yerinden toplanmasını, boş kovanlar ile ele geçirilen silahların balistik incelemelerinin yapılması için kriminal laboratuvara gönderilmesi talimatını verdi.

Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen cenazelerden 7'sinin otopsi işlemleri tamamlandı. Silahlı çatışmada hayatını kaybedenlerden Halil Taş, Orhan Taş, Serhat Taş, Mehmet Emin Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Mehmet Selim Alyamaç, Selim Alyamaç'ın geniş güvenlik önlemleri altında köy mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor.

Diyarbakır ’ın Bismil ilçesine bağlı Serçeler köyü Sarı Hüseyin mezrasında dün sabah saatlerinde akraba oldukları belirlenen Taş ve Alyamaç aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Husumetin uzun zamandan beri devam ettiği 200 dönümlük arazi ile ilgili tartışmanın hasada çıkan aileler arasında bir anda alevlenmesi üzerine taraflar uzun namlulu kalaşnikof, pompalı ve yarı otomatik tüfeklerle birbirlerine ateş açtılar.Gözü dönmüş taraflar bununla da yetinmeyip buğday ekili araziyi tümden ateşe verdi. Köylüleri taşıyan bir traktör ve takılı olduğu pulluk ta yaylım ateşine tutulduğu için delik deşik oldu.Çatışmada altı kişi olay yerinde hayatını kaybederken, beş kişi de ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri burada yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla önce Bismil Devlet Hastanesine, buradan da Diyarbakır'a sevk etti.Ancak yaralılardan üçü daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve ölü sayısı dokuza yükseldi. Ameliyata alınan ve durumu ciddiyetini koruyan iki yaralının ise hastanedeki yoğun bakım yaşam ünitesinde tedavileri sürüyor.Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan bölgeye çok sayıda komando timi sevk edilirken, olayın faillerini taşıyan ve olay yerinden kaçtığı tespit edilen bir araç da havadan helikopter, İHA ve drone desteğiyle aranıyor.Jandarma timleri ikinci bir taşkınlık ve çatışma yaşanabileceği ihtimaline karşı köyü ablukaya kaldı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı köyde ateşe verilen buğday tarlasında da yangının kısa sürede yayılması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.Havadan helikopter yardımıyla da yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.Olay yerine gelen nöbetçi cumhuriyet savcısı da cesetlerin bulunduğu çatışma bölgesinde incelemelerde bulundu. Savcı, jandarma olay yeri inceleme ekiplerine delillerin titizlikle olay yerinden toplanmasını, boş kovanlar ile ele geçirilen silahların balistik incelemelerinin yapılması için kriminal laboratuvara gönderilmesi talimatını verdi.Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen cenazelerden 7'sinin otopsi işlemleri tamamlandı. Silahlı çatışmada hayatını kaybedenlerden Halil Taş, Orhan Taş, Serhat Taş, Mehmet Emin Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Mehmet Selim Alyamaç, Selim Alyamaç'ın geniş güvenlik önlemleri altında köy mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor.