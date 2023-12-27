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Diyanet'ten nişanlılar için fetva

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Türkiye'de Diyanet'in hazırladığı aile kitapçığına göre, nişanlıların görüntülü konuşması ile nişanlı kadının müstakbel kayınpederinin elini öpmesi caiz değil

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Diyanet'ten nişanlılar için fetva
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Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığının (DİB) aile ilişkilerine dair hazırladığı kitapta, “Nişanlıların cep telefonu veya internet üzerinden görüntülü veya görüntüsüz olarak mesajlaşmalarının sınırı ve hükmü nedir?” şeklindeki soruya şu yanıt verildi:

“Nikâh akdi yapılmadan önce nişanlılar adeta iki yabancı gibi olduklarından mahremiyet sınırlarına riayet etmelidirler. Cep telefonu veya internet üzerinden mahremiyet sınırlarını ve ahlaki ölçüleri ihlal edecek şekilde görüşmeleri veya yazışmaları ise caiz değildir.”

"KAYINPEDERİN ELİNİ ÖPMEK CAİZ DEĞİL"

“Nişanlanan bir kızın, müstakbel kayınpeder ve kayınlarının ellerini öpmesi helal midir?” sorusuna ise şu yanıt verildi: “Nişanlılar mahremiyet bakımından birbirlerine yabancı hükmündedirler. Bu durumda müstakbel kayınpeder, evlenmesi ebediyen haram kılınan erkelerden olmadığı için kadının onun elini öpmesi caiz değildir.”

Kadınların ev içerisinde nasıl giyinmesi gerektiğine ilişkin de açıklamalarda bulunulan kitapta “Kadının oğlu, babası, dedesi, kardeşi, amcası, dayısı, kayınpederi ve damadı gibi kendisine nikâhı ebediyen haram olan mahremleri yanında saçı, başı, boynu, gerdanı, dirsekten aşağı kolları, ayakları ve bacaklarının diz kapağından aşağı kısmı dışında kalan yerleri örtmesi gerekir. Kadın mahremi olmayan erkeklerin yanında ise el, yüz ve ayaklar dışında bütün bedenini örtmelidir.” denildi.

Öte yandan kitapta yer alan "Romanlarla evlenmek caiz midir?" sorusa da dikkat çekti.

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