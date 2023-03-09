“Dirisinden vazgeçtik ölülerimizi bize verin”

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Bülent Ömür, eşi ve koruyucu aile olarak bakımlarını üstlendikleri 11 yaşındaki kızları, 6 Şubat depremlerine evlerinde yakalandı. Depremlerin üzerinden yaklaşık 1 ay geçmesine rağmen 3 kişilik aileye ulaşılamadı



Depremden 2 saat önce Ordu’daki arkadaşıyla görüşen Bülent Ömür ve ailesine arama kurtarma çalışmaları sırasında ulaşılamadı.

Cep telefonu enkazda bulunan Bülent Ömür’ün Ordu’da yaşayan ağabeyi Metin Ömür, kardeşi ile ailesinin akıbetini öğrenmek için Antakya’ya gitti.

Ancak arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından geçen hafta binanın enkazı kaldırıldı.

“HASTANE VE MEZARLIKTA BULAMADIK”

Kendisinin de bu çalışmalara katıldığını belirten Metin Ömür, “Arama kurtarma çalışmalarında bulamadık. Enkaz kaldırma çalışmalarına da katıldık, olanı biteni yerinde gördük ama bir şey çıkmadı. Hastanelere baktık hiç bir iz bulamadık. Kimsesizler mezarlığında da bulamadık.

Kardeşinin deprem gecesi 02.00 sıralarında Ordu’daki arkadaşıyla görüştüğünü ve evde olduklarını söylediğini ileri süren Metin Ömür, “Ailece çok üzgünüz. Derdimiz, yaramız çok büyük. Söylenecek başka bir şey bulamıyorum. Binanın enkazı dahi kaldırıldı. Bir ay oldu kardeşimi, ailesini bulamadık. Dirisinden vazgeçtik ölülerimizi bari bulup verin. Başına gidebileceğimiz bir mezarları olsun istiyoruz. O bile yok. Hiçbir yerde yoklar. Bize cenazemizi teslim etsinler. Bir süre daha bekleyeceğim bir sonuç çıkmazsa devleti mahkemeye vereceğim. Gittiği yere kadar gideceğim” ifadelerini kullandı.

Antakya’da eşi Kezban Ömür ve korucu aile olarak 4 yaşındayken bakımını üstlendikleri 11 yaşındaki İrem adlı kızıyla birlikte yaşayan Ordulu Bülent Ömür, 6 Şubat depremlerine General Şükrü Kanatlı Mahallesi Hakkı Dedebeyoğlu Sokak’taki Bahar Apartmanı’nda yakalandı.Depremden 2 saat önce Ordu’daki arkadaşıyla görüşen Bülent Ömür ve ailesine arama kurtarma çalışmaları sırasında ulaşılamadı.Cep telefonu enkazda bulunan Bülent Ömür’ün Ordu’da yaşayan ağabeyi Metin Ömür, kardeşi ile ailesinin akıbetini öğrenmek için Antakya’ya gitti.Ancak arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından geçen hafta binanın enkazı kaldırıldı.Kendisinin de bu çalışmalara katıldığını belirten Metin Ömür, “Arama kurtarma çalışmalarında bulamadık. Enkaz kaldırma çalışmalarına da katıldık, olanı biteni yerinde gördük ama bir şey çıkmadı. Hastanelere baktık hiç bir iz bulamadık. Kimsesizler mezarlığında da bulamadık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ’na bilgi verdik. Onlar da bir iz bulamamışlar. Yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören hastalara bakılması için DNA örneği verdik. Ama şuana kadar bilgi gelmedi” diye konuştu.Kardeşinin deprem gecesi 02.00 sıralarında Ordu’daki arkadaşıyla görüştüğünü ve evde olduklarını söylediğini ileri süren Metin Ömür, “Ailece çok üzgünüz. Derdimiz, yaramız çok büyük. Söylenecek başka bir şey bulamıyorum. Binanın enkazı dahi kaldırıldı. Bir ay oldu kardeşimi, ailesini bulamadık. Dirisinden vazgeçtik ölülerimizi bari bulup verin. Başına gidebileceğimiz bir mezarları olsun istiyoruz. O bile yok. Hiçbir yerde yoklar. Bize cenazemizi teslim etsinler. Bir süre daha bekleyeceğim bir sonuç çıkmazsa devleti mahkemeye vereceğim. Gittiği yere kadar gideceğim” ifadelerini kullandı.