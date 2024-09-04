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Dilruba Kayserilioğlu için 7.5 ay hapis cezası

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Dilruba Kayserilioğlu için 7.5 ay hapis cezası
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Türkiye’de sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu dün hakim karşısına çıktı. Dilruba Kayserilioğlu  7.5 ay hapis cezası verildi. Halka aşağılama suçundan ceza alan  Dilruba Kayserilioğlu kin ve düşmanlığa sevkten beraat etti. Hükmün açıklanması geri bırakıldı, Kayserilioğlu cezaevine girmeyecek. 

Hapis kararı sonrası Kayserilioğlu, "Verilen kararla ilgili avukatlarım bir üst mahkemeye gideceğiz. Suçsuz olduğuma inanıyorum, bundan bir an bile şüphem olmadı. Avukatlarım da gerekli açıklamaları yapacak. İfade özgürlüğü kapsamında düşüncelerimi belirttim. Suçlu olduğumu hiçbir zaman düşünmedim. Gerekeni hukuk önünde aramaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.  

Kayserilioğlu'nun avukatı Hüseyin Yılmaz, "Müvekkilimizin suçsuz olduğuna, fikrinin açıklamasının cezalandırılamayacağını düşünüyoruz. Bu mücadelede önce iç hukuk yolları tüketeceğiz. Akabinde AİHM'e kadar götüreceğiz. Bir soruşturma daha devam ediyor" dedi.

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