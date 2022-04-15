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Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

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Bursa'da Ramazan ayında vatandaşların manevi duygularını kullanarak dilenen bir kişinin üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve yaklaşık 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı. Dilencinin üzerinde çıkan para ve hediye kartına el konuldu

Dilencinin üzerinden çıkan para dudak uçuklattı

 

Bursa'da belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda dilenen kişilere göz açtırmıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde uygulama yaptı.

Dilencinin üzerinden çıkan para şaşkınlık yarattı

ÜZERİNDE BULUNAN PARALARA EL KONULDU

Altıparmak Caddesi üzerindeki çöp konteynerin yanındaki ekmekleri yiyerek dilenen yaşlı kadından şüphelendi. Mobil ekip aracına alınarak zabıta merkezine getirilen yaşlı kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ile marketlerde kullanılan 2 bin lira değerinde hediye çeki çıktı. Üzerinden çıkan para ve kartlara el konulan dilenci kadına idari para cezası kesildi.

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