Dikkat çeken askeri kamuflajlı devriye

Hayatını kaybeden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Pensilvanya’daki St. Luke’s Hastanesi morgunda tutuluyor. Hastane yönetimi morga girişlere izin vermezken, terör örgütü liderinin kaldığı eve gelenlerin sayısının arttığı görüldü. Gülen’in ölmeden önce götürüldüğü ikinci evde ise askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin devriye atması dikkat çekti

Fetullahçı Terör Örgütü’nün elebaşı Fetullah Gülen, Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü.

Terör örgütü elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’daki St. Luke’s Hastanesi’nde tutuluyor. Cenaze hastane morgunda bekletiliyor.

Peki terör örgütü elebaşı Gülen’e cenaze töreni yapılacak mı?

Bu soruya ilişkin güvenlik kaynaklarından bir açıklama yapıldı.

Kaynaklar, tartışmalara konu olan cenaze ile ilgili ayrıntıların belli olmaya başladığını bildirdi.

Buna göre, terör örgütü liderine perşembe günü Pensilvanya’da örgütün merkezi sayılan kampta tören yapılacağı bildirildi.

GÜLEN NEREYE GÖMÜLECEK, CENAZE NAMAZINI KİM KILDIRACAK?

Teröristbaşının, kamp içinde yer alan ve daha önce kendi işaret ettiği yere gömüleceği öğrenildi.

Güvenlik kaynakları, Gülen’in cenaze namazının Suat Yıldırım tarafından kıldırılacağını bildirdi.

EVE GELENLERİN SAYISI ARTTI

Terörit Fetullah Gülen’in cenazesine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmezken, terör örgütü elebaşının Pennsylvania’da bulunan çiftliğine gelenlerin sayısı artıyor.

Girişinde güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığı gözlenen FETÖ elebaşı Gülen’in Saylorsburg’daki çiftliğine, yerel saatle öğle vakitlerinde gelenler arttı.

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDILAR

Çiftliğin girişinde güvenlik taramasından geçen örgüt mensuplarının araçlarının, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurduğu fark edildi.

İKİNCİ EVDE ASKERİ KAMUFLAJLI DEVRİYE

Havadan görüntülenen ve Gülen’in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi.

Ancak, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.