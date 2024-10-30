Devlet erkanı Ata'nın huzurunda

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in 101. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü dolayısıyla dün Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyet'in ilanının 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında ilk tören, Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk; bugün bizlere emanetiniz olan, milletimizin en büyük eseri aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüne ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz.Bu gurur günümüzde, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarımızın, kalbi bizimle çarpan tüm soydaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 'nı tebrik ediyorum. Bu vesileyle zatıalinizi, silah arkadaşlarınızı ve aziz şehitlerimizi bir kez daha şükranla yad ediyorum.

"VATANIMIZIN BEKASINI KORUMAK İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ"

Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği bir dönemde vatanımızın bekasını, milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Milli Mücadele'nin, Cumhuriyetin ilanıyla taçlanmasını sağlayan birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhu bu süreçte bizlere rehberlik etmekte, yolumuzu bir fener misali aydınlatmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti emin ve ehil kadroların riyasetinde maziden atiye uzanan muazzez yolculuğunu her zamankinden çok daha kararlı bir şekilde sürdürmektedir. Ruhun şad olsun."

Törenin ardından Anıtkabir, vatandaşların ziyaretine açıldı.

ANITKABİR'DE BİR KEZ DAHA 'ERDOĞAN' SLOGANLARI

Öte yandan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyet'in 101'inci yaşında Ata'nın huzuruna çıkarken son yıllarda olduğu gibi dün de kanuna aykırı olmasına rağmen Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atıldı.

Erdoğan'ın avluda görülmesiyle alandaki vatandaşlar "Reis" şeklinde bağırmaya başladı. Erdoğan'ın Misak-ı Milli Kulesi'nden çıkışıyla birlikte alkış ve ıslık sesleri yükseldi. Ardından bir grubun "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları attığı duyuldu.

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