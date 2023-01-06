Derbi biletleri katlandı

Bu sezon ilk derbisini Galatasaray ile oynayacak Fenerbahçe, derbi bileti fiyatlarına yüzde 375 oranında zam yapmış oldu

Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkarılırken, Kadıköy'de en son 8 ay önce derbi oynayan Fenerbahçe'de, bilet fiyatlarına zam oranı yüzde 400'e yaklaştı.

Sarı-lacivertli kulüp tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1000 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1250 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1600 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1900 TL

Maraton Alt E Blok: 2500 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 7000 TL

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI BİLETLERİNE ZAM

Öte yandan, Fenerbahçe’nin Galatasaray ile oynayacağı maçın en ucuz bileti 450 TL oldu. Bu sezon şimdiye kadar tüm derbileri deplasmanda oynayan Fenerbahçe, ilk kez Kadıköy’de bir ezeli rakibini ağırlayacak. Geçen sezon 10 Nisan 2022’de, Kadıköy’deki son derbisini yine Galatasaray ile oynayan Fenerbahçe, en ucuz bileti 120 TL’den satışa çıkarmıştı. Bu sezon ilk derbisini Galatasaray ile oynayacak Fenerbahçe, derbi bileti fiyatlarına yüzde 375 oranında

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450 TLFenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500 TLFenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600 TLFenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725 TLFenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790 TLFenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880 TLFenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1000 TLFenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1250 TLFenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1600 TLFenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1900 TLMaraton Alt E Blok: 2500 TLFenerium Alt Avis E Blok: 7000 TLFENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI BİLETLERİNE ZAMÖte yandan, Fenerbahçe’nin Galatasaray ile oynayacağı maçın en ucuz bileti 450 TL oldu. Bu sezon şimdiye kadar tüm derbileri deplasmanda oynayan Fenerbahçe, ilk kez Kadıköy’de bir ezeli rakibini ağırlayacak. Geçen sezon 10 Nisan 2022’de, Kadıköy’deki son derbisini yine Galatasaray ile oynayan Fenerbahçe, en ucuz bileti 120 TL’den satışa çıkarmıştı. Bu sezon ilk derbisini Galatasaray ile oynayacak Fenerbahçe, derbi bileti fiyatlarına yüzde 375 oranında zam yapmış oldu.