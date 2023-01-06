Derbi biletleri katlandı

Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışa çıkarılırken, Kadıköy'de en son 8 ay önce derbi oynayan Fenerbahçe'de, bilet fiyatlarına zam oranı yüzde 400'e yaklaştı.
Sarı-lacivertli kulüp tarafından belirlenen bilet fiyatları şu şekilde:
Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1000 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1250 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1600 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1900 TL
Maraton Alt E Blok: 2500 TL
Fenerium Alt Avis E Blok: 7000 TL
FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI BİLETLERİNE ZAM
Öte yandan, Fenerbahçe’nin Galatasaray ile oynayacağı maçın en ucuz bileti 450 TL oldu. Bu sezon şimdiye kadar tüm derbileri deplasmanda oynayan Fenerbahçe, ilk kez Kadıköy’de bir ezeli rakibini ağırlayacak. Geçen sezon 10 Nisan 2022’de, Kadıköy’deki son derbisini yine Galatasaray ile oynayan Fenerbahçe, en ucuz bileti 120 TL’den satışa çıkarmıştı. Bu sezon ilk derbisini Galatasaray ile oynayacak Fenerbahçe, derbi bileti fiyatlarına yüzde 375 oranında zam yapmış oldu.
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