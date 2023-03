Depremde kaybettiği eşinin mezarını bulamıyor

Hatay'ın Defne ilçesinde yıkılan binanın enkazından kurtarılan Hatice Coşkun, 12'nci günde cansız bedenine ulaşılan eşi Şefik Coşkun'un (66) nerede toprağa verildiğini öğrenmek istiyor

Defne ilçesi Armutlu Mahallesi’nde yaşayan Coşkun ailesinin evi depremde yıkıldı. 57 yaşındaki Hatice Coşkun depremin ilk günü sabah saatlerinde enkaz altından çıkarılırken, eşi 66 yaşındaki Şefik Coşkun ise yaşamını yitirdi. Hatice Coşkun ile depremin olduğu sırada dışarıda bulunan oğlu Metin Coşkun (25) evlerinin yıkılması nedeniyle Düzce’nin Akçakoca ilçesine geldi. Anne ve oğlu, yardımseverlerin ücretsiz tahsis ettiği eve yerleşti. Hatice Coşkun ile oğlu Metin Coşkun, depremin 12’inci gününde eşinin cenazesinin enkazdan çıkarıldığını öğrendi.

Babasının nerede toprağa verildiğini öğrenmek istediklerini söyleyen Metin Coşkun, “Dışardaydım, deprem oldu. Arkadaşıma dedim ki; deprem oluyor. Deprem bizi karşı kaldırıma kadar fırlattı. Biz o şekilde binaların çökmesini izledik. Hemen ailem aklıma geldi ve mahallemize doğru yürüdük. Evimizin yıkıldığını gördüm. Babamı sordum, enkaz altında olduğunu söylediler. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyordum.

Günler sonra babam enkaz altından çıkarıldı. Gömülmeden önce DNA örnekleri alınmış ve fotoğrafı çekilmiş. Ondan sonra defnedilmiş. Benden DNA örneği vermemi istediler, süreç daha hızlı ilerler, dediler. Ben de DNA örneği verdim. 1 ay oldu, ancak bir sonuç alamıyorum. Gerekli mercilere başvurumu yapıyorum. Sonuç hep olumsuz. Babamın cenazesini bulmak istiyorum. Babamın mezarını bileyim. Öldüğünü kabullendim, mezarını da göreyim” dedi.

‘HAKKINI HELAL ET HATİCE, DEDİ’

Hatice Coşkun ise deprem sırasında eşinin kendisine ‘hakkını helal et’ dediğini belirterek, “Eşim zelzele oluyor dedi. Bana, ‘hakkını helal et Hatice ben gidiyorum’ dedi. O duvarların dibinde kalmıştı ben odanın içinde kaldım. Sabaha kadar yağmur yağdı ve biz o halde enkazda kaldık. Sabaha karşı çıkardılar. Çıkaranlardan Allah razı olsun. Eşim ise kaldı. Eşimin nerede olduğunu öğrenmek istiyorum. Kimsesizler mezarlığında mı, yoksa başka bir yerde mi? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Bulamadık, eşimin nerede olduğunu bilmiyorum. Yetkililerden yardım istiyoruz” diye konuştu.