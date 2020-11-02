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Depremde bilanço ağırlaştı: 83 can kaybı

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'deki deprem sonrası yürütülen çalışmalarla ilgili olarak "6 binada çalışmalar sürüyor, 11 binada çalışmalar tamamlandı. Hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık. Acil ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var." diye konuştu.

Depremde bilanço ağırlaştı: 83 can kaybı

VEFAT SAYIMIZ 83'E YÜKSELDİ

Vefat sayımız 83'e yükseldi. 962 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılarımızın 743'ünü tedavi ettik ve taburcu oldular. 219 vatandaşımızın tedavisi devam etmekte. 4'ü ağır toplam 9 yoğun bakım hastamız var.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

6 binada çalışmalar sürüyor, 11 binada çalışmalar tamamlandı. Hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık. Acil ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var. Hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmaları sürerken hasar tespit çalışmalarını da tamamlayacağız. Muhtarlarımıza bilgilendirme yaparak, az hasarlı, orta hasarlı ve ağır hasarlı binalarda yapılması gerekenlere ilişkin bilgilendirme yapacağız.

Bir ay içerisinde hasarlı binalarda yıkım işlemlerini de yapacağız. Vatandaşlarımızla birlikte sürecimizi sonuna kadar götürmeyi planlıyoruz. Yıkılmış veya yıkılacak binalara ilişkin, eşyasını alamayanlara hane başına 30 bin lira eşya yardımı yapacağız. Kiracılarımıza da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapacağız.

Seferihisar'da hasar tespit çalışmaları tamamlandı. Dün itibarıyla tsunamiden zarar gören esnafımıza kısmi ödemeler başlatıldı. Bugün ödemeleri yapılacak. Valilik, kaymakamlıklar kanalıyla gönderiyoruz ödemeleri.

KONTEYNER KENT KURULACAK

46 bin metrekarelik alana konteyner kent kuruyoruz. Bayraklı'da enkaz alanlarının hemen yanında vatandaşlarımız bu konteyner kentten faydalanabilecekler.

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