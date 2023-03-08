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Deprem sonrası 50 mezar kayboldu

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Depremler binlerce binayı, tarihi yapıları, karayollarını, tarlaları tahrip ederken, mezarlıklarda da ağır hasarlara neden oldu. Antakya'daki bir mezarlıktaki 50 mezarın nehir sularında kaybolduğu iddia edildi

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Deprem sonrası 50 mezar kayboldu
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Hatay'da enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, depremlerin Demirköprü Asri Mezarlığı'nda da ağır tahribata neden olduğu ortaya çıktı.
Mezar taşlarının kırıldığı ya da düştüğü, mezarlıkta çökmeler olduğu görüldü.
Mezarlardan 50'sinin ise Asi Nehri'nin taşan sularıyla kaybolduğu belirtildi.
Kaybolan mezarların kime ait olduğu ise henüz bilinmiyor. Mezarlık çevresinde onarma çalışmaları yapılıyor.
Mezarlığın çevresinde onarım çalışmaları yaptıklarını anlatan Hasan Özkan şunları söyledi:
"Deprem sırasında Asi Nehri taşınca mezarlarda tahribat olmuş. Enkaz altında kalan evlerimiz de çok. Burada temizlik çalışmaları yapıyoruz, ağaçları kaldırıyoruz, toprağı onarıyoruz. 50 mezar kayıp, kalanların mermerleri düşmüş, ortadan ikiye ayrılanlar, çökenler var. Büyük bir felaket yaşadık. Ben de ailemle çadırda yaşıyorum, korkudan eve giremiyoruz."
 
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