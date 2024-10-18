Deprem kabusu Türkiye'yi dolaşıyor

Malatya'da önceki gün gerçekleşen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından dün de Sivas sarsıldı.
Saat 11.29'da Sivas'ta 4,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Sarsıntı 10.57 kilometre derinlikte oluştu.
Saat 11.39'da ise 4,1 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.
TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını da duyurdu.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il genelinde dün eğitime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
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