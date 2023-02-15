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Deprem bölgesinde kan davalı köylülerin çadır davası! "Aynı yerde kalmak istemiyorlar"

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Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Malatya'da da çok sayıda binanın yıkımına neden oldu. 420 ailenin yaşadığı Malatya'nın Gözene Köyü'nde 400 bina ya yıkıldı ya da büyük hasar aldı. Deprem sonrası gönderilen çadırlar yetersiz kalınca köyde kan davası sorunu yine gündem oldu. Aralarında kan davası olan iki aile aynı çadırda kalmayı reddedince, köylüler de çaresiz kaldı.

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Deprem bölgesinde kan davalı köylülerin çadır davası! "Aynı yerde kalmak istemiyorlar"

Kahramanmaraş'taki depremlerin en çok etkilediği yerlerden olan Malatya'da, köylerde de çok sayıda bina yıkıldı. Gözene Köyü'nde 400 ev yerle bir oldu. 420 aileye ev sahipliği yapan köyde, gelen çadırlar şimdilik yetersiz kalınca başka sorunlarla karşılaşıldı.

TV100'de yer alan habere göre depremin büyük yıkıma neden olduğu köyde ilk etapta 17 çadır ulaştırılabildi.

KAN DAVASI OLAN AİLELER AYNI ÇADIRDA KALMAK İSTEMİYOR

Çadırların ortak kullanımı planlanırken aralarında kan davası olan aileler ise aynı çadırda kalmayı reddediyor.

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Kan davası olan kişilerin aynı yerde bulunması halinde istenmeyen sonuçların olabileceğinden endişe eden köylüler, biran önce çadır sayısının artmasını bekliyor.

"HEPSİNİ AYNI ÇADIRA KOYARSAK"

Köyde yaşayan bir vatandaş "Hepsi bir arada oturamaz! Hepsini aynı çadıra koyarsak insanlar soğuktan korunmak yerine canlarından olur" derken, yetkililere bu sorunun çözümü için çağrıda bulundu.

 

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