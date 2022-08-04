Demet kendini savundu

Sipariş ettiği şampanyanın tadını elma suyuna benzetince garsonun başından aşağı döken Demet Akalın “Müşteriler şampanyaları zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor” dedi





Bodrum'da geçtiğimiz günlerde sahneye çıkan Demet Akalın, sipariş ettiği şampanyanın tadını elma suyuna benzetince garsonun başından aşağı döktü.

Demet Akalın, gönderilen içkiyi beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü. "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın, daha sonra getirilen içkiyi sahnede açarak içti.

Ünlü şarkıcının bu hareketi sosyal medyada büyük tepki çekti.

DEMET KENDİNİ SAVUNDU: 10 SENEDİR DÖKÜLÜYOR

Tepkilerden sonra açıklama yapan Akalın, "O gecede personel şefinin kendisi 'dök dök' diye ısrar ediyor. Gelen gurbetçi müşteriler de şampanyaları zaten garsonların kafasından dökülmesi için gönderiyor. 10 senedir dökülüyor şampanyalar bu şekilde, şimdi mi battı?" ifadelerini kullandı.

GARSON: ESPRİ AMAÇLI

Öte yandan ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın başından aşağı içki döktüğü garson suskunluğunu bozdu. Akalın ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan garson, "Solistimiz ile 2018 yılından bu yana çalışıp, birçok yeni proje ve sahnede de birlikte olmaktan onur ve gurur duyacağımızı belirtmek isterim. Bu durum tamamen espri amaçlıdır" ifadelerine yer verdi.

