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Demet Akalın'ın 65 bin TL'lik Kartepe stili

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Giydiği marka kıyafetler ile magazin gündeminden düşmeyen Demet Akalın, bu kez Karfest konserindeki tarzıyla konuşuldu

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Demet Akalın'ın 65 bin TL'lik Kartepe stili
  
 
Demet Akalın, önceki gün Kartepe Kayak Merkezi'nde hayranlarıyla buluştu.
Eski eşi ve kızı Hira'nın babası Okan Kurt'la birlikte Kartepe'ye giden 49 yaşındaki sanatçı, eksi beş derecede sahne aldı.
Karfest'te sahneye çıkan ünlü şarkıcının, konser vereceği alana kar motoruyla gelmesi dikkat çekti.
Kocaeli doğumlu olan sanatçı, memleketinde sahne almaktan mutluluk duyduğunu belirtirken, “Bu sene 50'ye gireceğim, bu bebek 50 yaşında. Nedendir diye sorarsanız çünkü burası memleket” dedi.
Cengiz Kurtoğlu, ailesiyle beraber Demet Akalın’ı dinlemeye gelenler arasındaydı. Meslektaşını gören Akalın, sahneden "Sen gençliğimsin benim be" diyerek seslendi.
Eski eşi Okan Kurt'un yalnız bırakmadığı Akalın, 65 bin TL'lik Fendi marka kar tulumuyla adından söz ettirmeyi başarırken, tarzıyla beğeni topladı.
 
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