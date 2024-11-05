Annesi Ahu Tuğba'yı kaybettikten sonra zor günler geçiren Anjelik Calvin "İyi değilim ben. Çok acı çekiyorum. Dayanamıyorum artık" ifadelerini kullandı

ABD'nin Miami kentindeki evinde 1 Eylül'de yaşamını yitiren ve cenazesi uzun uğraşların ardından İstanbul'a getirilen Ahu Tuğba 28 Eylül'de yolculuğuna uğurlanmıştı.

Annesinin ölümüyle sarsılan ve zor günler Calvin Instagram hesabından duygusal bir yazı paylaştı.

"ANNE ÇOK ACI ÇEKİYORUM"

Anjelik Calvin "İyi değilim ben, hiç iyi olmadım. Anne çok acı çekiyorum. Derin bir ızdırap, keşke evden bahçeye bile çıkmasaydım. Çok pişmanım seninle oturamadım, uyuyamadım. Kalbim ağrıyor, Allah'ım dayanamıyorum artık. Hangisi daha hayırlısı ise hakkımda o olsun. Anneme kavuşmak istiyorum rabbim" ifadelerini kullandı.

