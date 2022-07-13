Datça yanıyor

Datça’da yangın yerleşim yerlerine ulaştı, havadan müdahale sürüyor

Muğla'nın Datça ilçesi, Mesudiye Mahallesi, Kocadağ'daki askeri radar üssünün bulunduğu yerin hemen altında henüz bilinmeyen bir neden ile orman yangını başladı.

Bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtilirken Datça Orman İşletme Şefliği yangına müdahale ediyor.

YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI, 1 EV YANDI

Kara ve havadan yapılan müdahaleye rağmen bölgedeki rüzgarın şiddeti ile alevler çok büyüyerek yerleşim alanı olan Maşa Çukuru'na ulaştı. Alevlerin ilerlediği Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkiinde ise bir ev yadı, o bölgedeki evler de tedbir amacıyla tahliye edildi.

YOLLAR KAPATILDI, PLAJLAR BOŞALTILDI

Yangın bölgesine çıkan yollar tedbir amaçlı kapatılırken sahil güvenlik ekipleri de sahile yaklaşarak plajı boşaltılması uyarısı yaptı. Marmaris-Datça karayolu da alınan önlemler nedeniyle trafiğe kapatıldı.

14 HELİKOPTER 7 UÇAK MÜDAHALE İÇİN BÖLGEDE

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ise sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“Datça Mesudiye’de 12:21’de çıkan orman yangınına ilk müdahaleyi 12:35’de yaptık.

7 uçak, 14 helikopter, 75’i arazöz toplam 96 iş makinası, 400 personelimizle yangını söndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz.”

“O BÖLGEYE SIÇRARSA MARMARİS’İ GEÇER”

Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada yangının tek bölgede sürdüğünü ama rüzgar nedeniyle yayıldığını belirtti.

Uçakların radarı korumaya çalıştığını ve alevlerin köye doğru ilerlediğini söyleyen Uçar, “Yangının, köye zarar vermesi şu anda mümkün görünmüyor. Ama köyün dışında daha geniş alanımız var. Yangının buraya sıçraması durumunda, Marmaris yangınını geçeceğini düşünüyorum” uyarısında bulundu.

İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, bölgeye destek ekipleri de gönderildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi. Yangın bölgesine giden itfaiye aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu keskin virajda devrildi.

JANDARMA VE POLİS DE ALEVLERE MÜDAHALE EDİYOR

Öte yandan, orman yangınlarının sıkça yaşandığı ve yeşil örtünün büyük bir kısmının siyaha büründüğü Muğla'da kolluk kuvvetleri de Datça’daki orman yangınına müdahalede bulundu.

Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun tek başına eline aldığı çalı ile, jandarma ekipleri de su sıkarak yangının daha da büyümesini engellemeye çalıştı.

Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

“BURADA YANGIN ÇOK BÜYÜK”

Datça’da öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede büyüyen yangının ilk anları vatandaş kamerasına yansıdı.

Yangını yoldan görüntüleyen vatandaş, “Burada yangın çok büyük. Yolun sağı ve sol tarafı her taraf yanıyor şu an. Buraya destek büyük bir ihtimal gerekecek. Yer hava radarın altı. Vericilerin üstündeyim” diyerek durumu aktardı.