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Datça'daki orman yangını kontrol altında

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesinde dün çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı. Bakan Kirişci, yangında 7 kişinin yaralandığını ancak can kaybı olmadığını, dördü ağır hasarlı 10 evin zarar gördüğünü söyledi

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Datça'daki orman yangını kontrol altında

 

YANGIN 24 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda dün öğlen saatlerinde çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Kirişci, bugün öğlen saatlerinde yaptığı açıklamada, yangında dördü ağır hasarlı 10 evin zarar gördüğünü, yaralanan 7 kişinin tedavi edildiğini ve can kaybı olmadığını söyledi.

Yangında 700 hektar tarım ve orman arazisinin zarar gördüğü belirtildi.


Datça'daki orman yangını kontrol altında - 2

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Çok sayıda orman işçisi, arazöz ve iş makineleriyle yangının yerleşim birimlerine ilerlememesi için tedbir alındı ancak alevler bazı yazlık evlere kadar ulaştı, hasar görenler oldu.

Çok sayıda ev de tahliye edildi.


Datça'daki orman yangını kontrol altında - 3

TATİLCİLER DE BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan alevlerin Kabaklarlı Plajı'na kadar ilerlemesi üzerine jandarma bölgede tahliye kararı aldı.

Jandarma, Hayıtbükü ve Kabaklarlı çevresindeki konaklama tesisi ve evlerde kalan tatilcilerden bölgeyi boşaltmalarını istedi.

Bunun üzerine tatilciler, kendi araçlarıyla bölgeden ayrılmaya başladı.

Bölgeyi terk eden yaklaşık 2 bin kişi Palamutbükü'ne yönlendirildi. Datça Kaymakamı Mesut Çoban, tatilcilerin bölgeden ayrılmaya başladığını belirterek, "İşletme sahipleri ise kendi istekleriyle kalmayı tercih etti" dedi.


Datça'daki orman yangını kontrol altında - 4

Datça-Mesudiye karayolu da yangın nedeniyle geçici süre ulaşıma kapatıldı.


Datça'daki orman yangını kontrol altında - 5

YANGINA GİDEN İTFAİYE ARACI DEVRİLDİ

Söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir itfaiye aracı da devrildi. Hafif yaralanan 3 itfaiye erine sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.


Datça'daki orman yangını kontrol altında - 6

Jandarma ekipleri bölgeye görevliler dışında girişlere izin vermedi. Orman işçileri ve itfaiye ekipleri yangının bölgedeki diğer evlere sıçramaması için çaba gösterdi.


Datça'daki orman yangını kontrol altında - 7

Yangına 29 helikopter, 12 uçak ve 2 bin 170 personelle müdahale edildi.


Datça'daki orman yangını kontrol altında - 8

"ELEKTRİK TRAFOSUNDAN ÇIKTIĞI YÖNÜNDE"

Bakan Kirişci, dün Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada ise 13 Temmuz'da saat 12.21 itibarıyla Mesudiye Mahallesi'nde çıkan yangına saat 12.35 gibi ekiplerin gerekli müdahaleyi yaptığını söyledi. Kirişci, yangının çıkış nedenine ilişkin, "Şu anki tespitimiz elektrik trafosundan çıktığı'' dedi. Bakan Kirişci, gece görüş sistemine sahip iki yangın söndürme helikopterinin de Datça'da ilk kez kullanılmaya başlandığını söyledi.


Datça'daki orman yangını kontrol altında - 9

2 BİN 400 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

2 bin 400 civarında vatandaşın, zarar görmemeleri, yangından olumsuz etkilenmemeleri için bulundukları mahalleden tahliye edildiklerini vurgulayan Kirişci, bu tahliye çalışmalarıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarının büyük hızla sürdüğünü aktardı.


Datça'daki orman yangını kontrol altında - 10

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün yaptığı açıklamada yangından 19 kişinin etkilendiğini duyurdu.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Muğla Datça’daki orman yangını maalesef devam ediyor. Şu ana kadar olaydan 19 kişi etkilendi. 9 kişinin tedavisi halen sürüyor, 9 kişi taburcu edildi, 1 kişi ise tedaviye ihtiyaç duymadı. 84 sağlık personelimiz; 18 ambulans, 9 UMKE Timi ve 1 Mobil Komuta Aracıyla görev başında" dedi.


Datça'daki orman yangını kontrol altında - 11

KARA EKİBİNİN SAYISI ARTIRILDI

Datça'daki orman yangınında havanın kararmasıyla birlikte karadan müdahale yoğunlaştı. Bölgeye takviye kara ekipleri sevk edildi.


Datça'daki orman yangını kontrol altında - 12

Gece boyunca müdahale sürdü. Havanın aydınlanmasıyla havadan yapılan yoğun müdahale yeniden başladı.


Datça'daki orman yangını kontrol altında - 13

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin ilk defa Datça'da kullanılacağını söylediği gece görüş sistemine sahip iki yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Helikopterler alevlerin üzerine aralıksız olarak sorti yaparak söndürme çalışmalarını sürdürdü.


Datça'daki orman yangını kontrol altında - 14

RÜZGAR HIZINI KESTİ

Dün, bölgedeki rüzgar 60 kilometreye kadar çıktı.

Gece de etkisini sürdüren rüzgar, sabah saatlerinden itibaren yavaşladı. 

Gün içinde kuvvetli rüzgar beklenmiyor. 


Datça'daki orman yangını kontrol altında - 15

Çeşme'deki şiddetli rüzgara da dikkat çeken NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan şu bilgileri verdi:

''Rüzgarın hızı 60 kilometreye kadar çıkıyor. 45 kilometrenin altına da inmesini beklemiyoruz. Ne yazık ki bölgedeki rüzgar, bu hızıyla bir hafta boyunca etkisini sürdürecek.''


Datça'daki orman yangını kontrol altında - 16
 
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