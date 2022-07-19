Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararını açıkladı

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti

Cumhurbaşkanlığı kararıyla iptal edilen İstanbul Sözleşmesi’nin feshine yönelik açılan davanın duruşması Danıştay’da görüldü.

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali istemiyle açılan davada Danıştay savcısı Aytaç Kurt, çekilme kararının iptaline karar verilmesini istemişti.

Ancak Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini oy çokluğuyla reddetti. Kararla birlikte İstanbul Sözleşmesi hükümleri bugünden itibaren uygulanmayacak.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin 2011 yılında imzaladığı ve 10 Şubat 2012’de Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” 20 Mart 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile feshedilmişti.

Bu karar hem iç kamuoyunda hem de uluslararası kamuoyunda bazı tepkileri beraberinde getirmiş; Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi kurumlar Türkiye’yi iptal kararını gözden geçirmeye çağırmışlardı.

İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline ilişkin tartışmalar gündeme geldiğinden bu yana sivil kadın örgütleri de buna tepki göstermiş ve sözleşmenin uygulamada kalması için gösteriler düzenlenmişti.