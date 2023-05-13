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Damada 5 milyon lira, geline ise 15 kilo altın takıldı

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Damada 5 milyon lira, geline ise 15 kilo altın takıldı
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Hakkari’de son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti. Jirki aşireti lideri Necman Adıyaman'ın oğlu Hazım Adıyaman ve İranlı Mahana Abdollahi çifti için iki gün iki gece süren görkemli bir düğün töreni yapıldı.
Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı düğünde damada 5 milyon 300 bin TL, geline ise 15 kilo altın takıldı.
 
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